 "הרגשה אדירה. נלחמנו כל כך הרבה עבור זה" 

בדנמרק חגגו כל הלילה את העלייה הגדולה לגביע העולמי ברוסיה בקיץ. האדומים ניצחו 1:5 בגומלין את אירלנד בחוץ ועשו את הבלתי יאמן, כשכוכב המשחק היה כריסטיאן אריקסן, שסיים עם שלושער אדיר. הוא הפך לקשר שכבש הכי הרבה שערים במוקדמות וגם סיים את הקמפיין כשהוא מעורב באופן ישיר ב-14 שערים של דנמרק במוקדמות המונדיאל (11 שערים ו-3 בישולים), 10 יותר מכל שחקן דני אחר.

"הייתי לחוץ כל היום", אמר אריקסן בהתרגשות בסיום המשחק, "רק ניסיתי להרגיע את עצמי במשחק עצמו ולהיות כמה שיותר מעורב, בעיקר אחרי איך שנראיתי במשחק הראשון. סידרנו לעצמנו המון מצבים ולשמחתי גם הבקענו חמישייה בסוף".

הקשר סיפר על התחושות שאחרי ההעפלה לרוסיה: "זאת הרגשה מדהימה. נלחמנו כל כך הרבה כדי להגיע לשם. היו לנו שני משחקים פלייאוף קשים מאוד, אבל אין ספק שאנחנו יכולים להיות מרוצים בסופו של דבר. אני כבר לא יכול לחכות למונדיאל".

