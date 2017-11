 פרס העליה: דאליץ' יאמן את קרואטיה ברוסיה 

אחרי שעקפו את יוון בפלייאוף והעפילו לגביע העולם בפעם החמישית בתולדותיהם, ההתאחדות הקרואטית הודיעה היום (שלישי) כי המאמן זלטקו דאליץ', ששימש עד כה על תקן מאמן זמני, ימשיך ויוביל את הנבחרת גם בגביע העולם.

דאליץ' מונה בחודש שעבר במקומו של אנטה צ'אציץ' והצליח לנצח את אוקראינה (0:2) בחוץ במחזור הסיום של שלב הבתים ששלח את הקרואטים לפלייאוף. לאחר מכן עברה הנבחרת מהבלקן את היוונים (1:4 בסיכום) בשלב ההצלבה וזכתה בכרטיס הנכסף למונדיאל, שם תשובץ בדרג השני בהגרלת הבתים.

"לדאליץ' מגיע הקרדיט משום שהוא הוכיח במשחקים מול אוקראינה ויוון שהוא המאמן המתאים. היה לנו קל להגיע איתו לסיכום, מה שמוכיח שיש לנו אינטרס משותף והוא הצלחת הנבחרת הלאומית. מגיע לו כל הכבוד על מה שעשה בזמן כל כך קצר. הוא הוכיח את עצמו", סיפר יו"ר ההתאחדות, דאבור שוקר.

דאליץ' עצמו סיפר: "אני גאה במה שעשינו בשלושת המשחקים האחרונים. אני יכול להבטיח לכולם שאני אמשיך לתת את המקסימום עבור הנבחרת, כמו גם השחקנים. ברצוני להודות לדאבור שוקר ולאנשי ההתאחדות שבחרו בי".

"He has done a phenomenal job"

Luka Modric lauds the recently appointed Zlatko Dalic after ????Croatia's #WCQ play-off triumph ????

?? https://t.co/bitHIh1CSH pic.twitter.com/BNiNJgbHmk