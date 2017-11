 עושים את ההבדל: המספרים של מכבי ביורוליג 

אחרי שישה מחזורים, חמישית מהעונה הסדירה של היורוליג, אפשר כבר להתחיל ולראות מגמות. לאחר העונה הזוועתית שחוותה בשנה שעברה, מכבי ת"א נראית שונה לחלוטין, והדברים באים לידי ביטוי לא רק בניצחונות, אלא גם בנתונים הסטטיסטיים ביחס לשאר קבוצות המפעל. לקראת המשחק הערב (שלישי) מול אנדולו אפס, הנה כמה נתונים על העונה הנוכחית (והקודמת) של מכבי ת"א.

21:00, ישיר ב-5SPORT: מכבי ת"א מול אנדולו אפס

מכבי ת"א מדורגת שישית בכמות הנקודות במפעל. היא קולעת העונה 80.5 נק' למשחק. בעונה שעברה היא הייתה במקום ה-13, עם 78 נק' למשחק. מבחינת הריבאונד, הצהובים נמצאים במקום הראשון ביורוליג, עם 41.83 למשחק, כשבמקום השני נמצאת היריבה הבאה, אנדולו אפס, עם 36.83 למשחק. בעונה שעברה לקחה הקבוצה הישראלית 34.1 ריבאונדים למשחק.

מכבי ת"א בולטת גם בקטגוריית האיבודים. הצהובים מאבדים הכי פחות כדורים ביורוליג, והם היחידים עם ממוצע של פחות מ-10 למשחק (9.5). לשם השוואה, בעונה שעברה איבדה מכבי 14.17 למשחק. חניכיו של נבן ספאחיה מובילים את היורוליג גם בסלי שדה שהם קלעו, עם 166, כשהשניה היא ברצלונה עם 146 בלבד.

יחד עם זאת, כבר עכשיו יכולים במכבי ת"א להבין על מה הם צריכים לעבוד. הצהובים נמצאים במקום האחרון ביורוליג בכמות השלשות שקלעו (30 ב-6 משחקים). הצהובים גם זורקים באחוזים לא טוב מקו העונשין, ונמצאים במקום ה-14 ביורוליג עם 67.8%. גם בחטיפות מכבי ת"א מדורגת אחרונה, עם 25 חטיפות, שהם 4.2 בממוצע למשחק.

בנתונים שפורסמו והודגמו בגרף, מכבי ת"א היא הקבוצה שזורקת הכי מעט מחוץ לקשת, ביחס לזריקות. 25% מהזריקות הצהובות מגיעות מחוץ לקשת, אך הם גם מדורגים במקום השני באחוזי הזריקות בטווח של 3 מטרים מהטבעת, עם 49% מהזריקות. אגב, מי שזורקת הכי הרבה ליד הטבעת, היא אנדולו, שתגיע הערב להיכל.

Teams in @EuroLeague divided by wht percentage of their shots are short range (0-3 m) and 3-pt range (+6,75m).

*corrected with @MaccabitlvBC pic.twitter.com/ACwTJ96Tra

— Stats LI (@StatsLi) 13 בנובמבר 2017