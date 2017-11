"מומיות מנהלות את הכדורגל האיטלקי" 

קשה לעכל את זה, בלתי אפשרי לתפוש את זה, אבל , כן, הגדולה, לא תהיה במונדיאל. האמת? הכתובת הייתה על הקיר. דור הנפילים כבר לא ממש מציג את היכולת שכל כך אפיינה אותו והדור הצעיר לא מתקרב לרמה של האלילים מהעבר. האזורי הודחו מפלייאוף המונדיאל אחרי 0:0 מאכזב מול שבדיה אמש (שני), ואם חשבתם שמישהו ייצא חסין מזה, אז כדאי שתחשבו שוב.



עיתוני התעוררו לבוקר תוקפני ביום שלמחרת הטלטלה, בו אף אחד לא יוצא חסין, אולי חוץ מג'יג'י בופון. כוכבי עבר ועיתונאים מבקרים את הנבחרת, ובראשה המאמן, ג'יאמפיירו ונטורה, על יכולת מאכזבת וכישלון שהם הפרצופים שלו.

"כולכם הביתה", נכתב ב'טוטו ספורט', "כולכם בחוץ. ונטורה צריך לעזוב, אבל הוא לא היחידי, כולכם צריכים להסיק את המסקנות. אין אלטרנטיבה אחרת, חייבים שינוי עמוק בכדורגל שלנו", הוסיפו בקוריירה דלו ספורט.

פאולו קנאברו, האח של ושחקן עבר בפני עצמו, עקץ את ההתאחדות: "לא הפסדנו את הגביע העולמי היום, הפסדנו אותו לפני 15 שנה. ראשי ההתאחדות גנבו מאיתנו את הנבחרת. מגיע כל הכבוד למאמנים שלנו שהם נהדרים ושמרו את הנבחרת בחיים כל השנים האלה, אבל הכדורגל כאן מת בזמן. צריך להגיד שלום למומיות שמנהלות את הכדורגל האיטלקי ולפנות את הבמה לצעירים שיכניסו כוח רענן".

BREAKING NEWS: Italy miss out on the World Cup for the first time since 1958! pic.twitter.com/yECK7aRf4a — ?? (@WillzSport) November 13, 2017

No Italy, No Buffon in the World Cup 2018 #ItaliaSvezia pic.twitter.com/G4hZvKkuoR — Ramirez (@AmirBoulal) November 13, 2017

#Italy players on the floor. They can't believe it. Unfortunately it's true, they're not going to the World Cup #ItalySweden pic.twitter.com/tGIpOV9xld — Daniella Matar (@DaniellaMatar) November 13, 2017