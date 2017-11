 בתום מותחן: 1:2 לדימיטרוב על ת'ים 

טורניר הגמר של ה-ATP שחותם את עונת 2017 נכנס ליומו השני עם מפגש מעניין בין דומיניק ת'ים לגריגור דימיטרוב. אחרי שכל אחד מהם ניצח את רעהו פעם אחת במהלך העונה, היום היה זהו תורו של הבולגרי לנצח 3:6, 7:5, 5:7 אחרי שעתיים ו-22 דקות.

המערכה הראשונה הייתה שקולה כשכל אחד מהטניסאים מבצע כמות זהה של טעויות בלתי מחוייבות (14). שבירה אחת של הבולגרי במשחקון השישי הספיקה לו כדי לנצח 3:6 במערכה.

המערכה השנייה הייתה אפילו יותר צמודה מהראשונה, אבל האוסטרי שיפר את ההגשה שלו והציל את נקודת השבירה היחידה שהייתה לדימיטרוב. במצב של 5:6 לטובתו הוא ניצל חוסר ריכוז של הבולגרי כדי לזכות במערכה.

דימיטרוב, שמשחק לראשונה בקריירה בטורניר גמר העונה, שבר ראשון במערכה השלישית, אבל נשבר בעצמו במצב של 4:5. המדורג שישי בעולם הצליח לשבור מיד בדרך לניצחון 5:7 במערכה ו-1:2 במשחק. המשחק הבא בבית פיט סמפראס יפגיש הערב את המדורג מספר 1 בעולם, רפאל נדאל, ואת דויד גופן הבלגי.

Dimitrov delights on his #NittoATPFinals debut!



The ???? tops Thiem 6-3 5-7 7-5 ?? https://t.co/CI6GIuq82m pic.twitter.com/hmHoZQ7Aex