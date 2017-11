 אנתוני גיל מחימקי ייעדר מול מכבי ת"א 

בשורה טובה למכבי ת"א. אנתוני גיל, אחד משחקניה הבולטים של חימקי מוסקבה העונה, יחמיץ את המשחק מול הצהובים ביום חמישי הקרוב במסגרת היורוליג. הפורוורד אושפז בבית החולים לאחר כאבים בבטנו והוא עבר ניתוח אפנדציט.

הניתוח עצמו עבר בהצלחה, אך גיל יישאר בבית החולים למשך הימים הקרובים ולאחר מכן ישוחרר לביתו. הוא צפוי לחזור למגרשים רק בעוד 3-4 שבועות. גיל בן ה-25 החל את הקריירה האירופית שלו אצל יאסילגורסון הטורקית בעונה שעברה. העונה עבר לרוסיה והשתלב במהירות. ביורוליג הוא מעמיד ממוצעים של 9.7 נקודות, 3.8 ריבאונדים ו-1.2 אסיסטים למשחק ב-22 דקות על הפרקט.

בשני המשחקים האחרונים מול ריאל ובאסקוניה הוא קלע 12 ו-20 בהתאמה. יחד עם זאת, גיל לא היה האיום היחיד מצד חימקי. אצל הרוסים ישנם 3 שחקנים מסוכנים מבחינה התקפית, שקולעים מעל ל-10 נקודות. אלכסיי שבד קולע 19.3 ביורוליג, ג'יימס אנדרסון עם 14.3 ותומאס רובינסון מוסיף 12.3 למשחק.

Anthony Gill of Khimki Moscow out for up to 4 weeks | Eurohoops https://t.co/g9l9KlDFUZ