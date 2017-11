 דאגה לקלופ: סאדיו מאנה החמיר את פציעתו 

סאדיו מאנה חזר לליברפול מוקדם מהצפוי. הסנגלי הבינלאומי בן ה-25 בילה כמעט חודש שלם מחוץ למגרשים בשל פציעה בשריר הירך האחורי שספג בזמן שייצג את נבחרתו במהלך חודש אוקטובר.

מאז, מאנה חזר לכשירות מלאה ואף פתח בהרכב ב-1:4 הגדול של המייטי רדס על ווסטהאם לפני פגרת הנבחרות. אך עכשיו קיים החשש שהשחקן החמיר שוב את פציעתו בזמן ששירת מדינתו.

בשל כך, ההתאחדות הסנגלית שחררה הודעה והודיעה שהקיצוני יחזור לליברפול כדי לעבור טיפולים אחרי שיחות עם הצוות הרפואי של יורגן קלופ. מאנה היה בורג מרכזי ב-0:2 של סנגל על דרום אפריקה במוקדמות המונדיאל, ניצחון שהבטיח לנבחרת את המקום ברוסיה לראשונה אחרי 16 שנים.

העונה, השחקן שותף בשישה משחקי ליגה בלבד, בהם כבש שלושה שערים ובישל שניים נוספים.

