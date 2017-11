 מודריץ': "יהיה מטורף אם דאליץ' לא ימשיך" 

קרואטיה השלימה אמש (ראשון) את המשימה והעפילה למונדיאל שני ברציפות וחמישי בהיסטוריה הקצרה של המדינה. הנבחרת עשתה את העבודה אחרי ה-1:4 הגדול בבית, שהספיק לגומלין בפיראוס שהסתיים ב-0:0 מול יוון המתוסכלת. בכך, הקרואטים הפכו לנבחרת ה-28 שהבטיחה את מקומה ברוסיה.

למרות שהצליחה לעלות רק אחרי משחקי הפלייאוף, קרואטיה הפכה לפייבוריטית התשיעית לזכייה בתואר היוקרתי בתבל. לפי סוכנויות ההימורים, הבלקנים מדורגים רק אחרי גרמניה, ברזיל, צרפת, ספרד, ארגנטינה, בלגיה, אנגליה ופורטוגל.

שיחת היום בנבחרת הייתה המשך דרכו של זלטקו דאליץ'. המאמן הטרי, שהחליף רק לפני כחודש את אנטה צ'אצ'יץ המפוטר, זכה לכל המחמאות אבל עדיין לא חתם על החוזה שישאיר אותו על הקווים גם ברוסיה: "יהיה בסדר, אני מוכן להוביל את הנבחרת ברוסיה. יש לנו קבוצה טובה ודור טוב של שחקנים". בקשר לפלייאוף העלייה אמר המאמן: "היה לנו משחק טוב בזאגרב אבל פה היה לנו קשה. אני שמח שעשינו את זה".

לוקה מודריץ', קפטן הנבחרת וכוכבה של ריאל מדריד, סבל במהלך המשחק מקרן לייזר שכוונה לעברו ע"י הקהל היווני. "זה היה משחק קשה עבורנו, לא שיחקנו ברמה שאנחנו רגילים אבל התוצאה היא הדבר החשוב ביותר. יוון הייתה טובה מאוד, אבל לא היינו בסכנה ולא היה איום רציני של קאמבק. זו הייתה דרך לא פשוטה, היה שלב מוקדמות מאוד קשה. אנחנו שמחים עבורנו ועבור האנשים בקרואטיה".

לגבי המשך דרכו של דאליץ' הוסיף מודריץ: "זה יהיה מטורף אם דאליץ' לא יוביל אותנו ברוסיה. אני חושב שהוא עשה עבודה יוצאת מהכלל בחודש האחרון. בנוסף, אני רוצה להוות לצוות הקודם. בסופו של דבר, הדבר החשוב ביותר הוא שעלינו לגביע העולמי".

יו"ר ההתאחדות הקרואטית וכוכב העבר של ריאל מדריד, דאבור שוקר, אכן אישר שדאליץ' צפוי לקבל את הקרדיט גם ברוסיה: "אל דאגה, הוא יוביל את הנבחרת הלאומית".

Croatia have qualified for the 2018 World Cup! ???? pic.twitter.com/XX2qrkNGde — B/R Football (@brfootball) 12 בנובמבר 2017

Het Griekse publiek is flink in de weer met laserpennen. Luka Modric wordt er inmiddels helemaal gek van. #GRIKRO #ziggosport pic.twitter.com/9so9EdfTU3 — Ziggo Sport (@ZiggoSport) 12 בנובמבר 2017