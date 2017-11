מסי: "אם נזכה במונדיאל, אלך 70 ק"מ ברגל" 

פחות משלושה שבועות לפני שתגלה את מי תפגוש בשלב הבתים של המונדיאל, החלה היום (שבת) בצהריים בהכנות לטורניר עם ניצחון 0:1 על רוסיה באצטדיון לוז'ניקי שיארח את הגמר. אחרי שהאלביסלסטה נזקקה לשלושער של ליאו מסי כדי להעפיל לגביע העולם במחזור הסיום הדרמטי של המוקדמות, הפעם הקפטן לא כבש ומי שהבקיע היה סרחיו אגוארו. בכך, מלך שערי מנצ'סטר סיטי בכל הזמנים השתווה להרנאן קרספו במקום השלישי של רשימת הכובשים בארגנטינה עם 35 שערים.

שער הניצחון שהגיע רק בדקה ה-86, החל בכדור עומק של מסי לכריסטיאן פאבון שנכנס רק 8 דקות לפני כן. הוא היה בעמדת נבדל שנעלמה מעיניו של השופט דאמיר סקומינה, מצא את אגוארו ברחבה והחלוץ כבש בניסיון השני. עבור פאבון בן ה-21 זו היתה הגשמת חלום אחרי שהצהיר לפני מספר שנים שהוא "משחק כמו מסי".

מסי ששוחרר מהמשחק הבא של ארגנטינה מול ניגריה, אמר בסיום: "אנחנו רוצים להגיע למונדיאל במצב הטוב ביותר. יש לנו מעט זמן עם הנבחרת ואנחנו צריכים לנצל את הזמן שלנו ביחד כדי לתרגן מה שהמאמן רוצה". על השער של אגוארו הוא אמר: "אני שמח עבורו. הניצחון הזה עוזר לנו להשתפר".

בנוסף, מסי נשאל שוב על הבטחתו מלפני המשחק ללכת מעיר הולדתו, רוסאריו, לסן ניקולאס - מרחק של כ-70 ק"מ. "כן, אעשה את זה", הוא אמר. מאז, מספר שחקנים הצטרף לכך והיום עשה את זה גם חורחה סמפאולי. על המשחק עצמו אמר המאמן: "עשינו צעד קדימה. ידענו שנצטרך סבלנות בגלל שרוסיה מאורגנת בהגנה. היינו דומיננטיים".

