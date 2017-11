 מאמן סינסינטי: "קינן עשה קריירה מדהימה" 

אחרי ההכרזה של כי הקפטן דקל קינן יעזוב בחודש ינואר, קבוצת סינסינטי מליגת ה-USL של הדרג השני בארצות הברית, הודיעה הערב (שישי) על החתמתו של הבלם הישראלי.

האמריקאים ציינו בהודעת ההצטרפות הרשמית שלהם כי קינן סיכם את כל התנאים שלו במועדון וכעת רק האישור מההתאחדות האמריקאית מפריד בינו לבין ההצטרפות הרשמית. חוץ מזה, מאמן הקבוצה, אלן קוך, החמיא מאוד לקינן וסיפר עליו באתר הרשמי של הקבוצה: "דקל הוא מנהיג. הייתה לו קריירה מדהימה בישראל ובאנגליה ואנחנו ברי מזל על כך שהוא הסכים להצטרף אלינו".

BREAKING: #FCCincy announce the signing of Israeli defender, @DekelKeinan ! Read More ?? https://t.co/ARV0fBgQSi #WelcomeDekel pic.twitter.com/LM2zU7cq09

"אנחנו מקבלים בלם נהדר", הוסיף המאמן הדרום אפריקאי. "הוא יהווה תוספת אדירה עבורנו וגם הנוכחות והמקצוענות שלו יהוו מודל לחיקוי פנטסטי לשחקנים הצעירים של המועדון. הוא ווינר ואנחנו נרגשים לקבל אותו ואת המשפחה שלו לאוהיו".

חוץ מזה, גם קינן עצמו תועד בהתייחסות ראשונה לאוהדי סינסינטי ואמר להם: "שלום חברים, אני דקל קינן, בלם מישראל. שמעתי הרבה על סינסינטי והאוהדים המדהימים שלה ואני לא יכול לחכות להיות שם ולשחק. נתראה בקרוב".

New signing @DekelKeinan had a few ??s to offer the ??&?? faithful! #WelcomeDekel pic.twitter.com/9Pwj6zawuv