 אברה הושעה ע"י אופ"א עד יוני ושוחרר 

שמונה ימים לאחר שבעט בראשו של אוהד קבוצתו והורחק עוד לפני שריקת הפתיחה מול ויטוריה גימראייש בליגה האירופית, מגן המושמץ, פטריס אברה, הורחק מכל משחק במסגרת אופ"א עד ה-30 ביוני 2018 ואף שוחרר מהקבוצה.

כזכור, אברה הוקנט על ידי אחד האוהדים של לפני משחק החוץ מול גימראייש הפורטוגלית בשבוע שעבר, לא הצליח להתאפק והתפרץ לעברו תוך כדי שהוא בועט בראשו. צוות השיפוט באותו משחק לא התעלם מהאירוע החריג, הרחיק את אברה מהמשחק עוד לפני שריקת הפתיחה וציין זאת בדו"ח. היום, שמונה ימים לאחר מכן, אופ"א הכריזה על העונש שלה לשחקן.

BREAKING: Patrice Evra has been banned from all European club competition until June 30th, 2018, and fined €10,000, after aiming a kick at the head of a Marseille fan before a Europa League game last week pic.twitter.com/O8LWtjad4e