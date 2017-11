 הזאר: "לשחק תחת זידאן יהיה חלום שהתגשם" 

כוכבה של צ'לסי ונבחרת בלגיה, אדן הזאר, הודה ש"זה יהיה חלום לשחק תחת זינדין זידאן". הקשר ההתקפי של הבלוז, שנחשב למטרה גדולה עבור ענקיות היבשת, כולל ריאל מדריד, פתח את הדלת למעבר אפשרי בעתיד.

בראיון לתחנת הטלויזיה הבלגית RTL אמר הכוכב: "כולם יודעים שאני רוחש כבוד גדול לזינדין זידאן השחקן, אבל גם המאמן. הוא היה אליל ילדותי. אני לא יודע מה יקרה בקריירה שלי בעתיד. אבל לא משנה מה יקרה, לשחק תחת זידאן יהיה חלום שהתגשם".

למרות זאת, הבלגי טוען שבשלב זה הוא מחויב אך ורק לאלופה האנגלית: "אני נהנה מהחיים בצ'לסי. עדיין יש לי הרבה דברים להשיג כאן. אני מפוקס כרגע רק בקבוצה".

בנוסף, הזאר התייחס לז'וזה מוריניו, שאימן אותו בעבר בצ'לסי והיום עומד על הקווים בשורות היריבה מנצ'סטר יונייטד: "כמובן שאשמח לעבוד שוב עם מוריניו. אני אוהב להתמודד מול גם כיריב. יהיה כבוד עבורי לעבוד איתו ביחד בעתיד".

כזכור, מוריניו פוטר מצ'לסי בפעם השנייה ב-2015 והזאר הודה שזו הייתה התקופה הגרועה ביותר שלו במועדון: "היו לי מספר רגעים קשים בקריירה. אימנו אותנו כמה מאמנים בזמן קצר, שזה כמובן לא דבר טוב. היו לי הרבה עליות וירידות באותה עונה, לא היה תמיד טוב".

Eden Hazard dreams of playing under Real Madrid boss Zinedine Zidane one day. ?? pic.twitter.com/akEDwO5h8K