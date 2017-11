 עוד רכש מסקרן: עמנואל מאיוקה חתם ברעננה 

ממשיכה להתחזק. אחרי שהחתימה את אקס הפועל תל אביב, נמניה ניקוליץ', הקבוצה מהשרון השלימה היום (חמישי) רכישה מרשימה נוספת וצירפה לסגל את החלוץ עמנואל מאיוקה.

החלוץ הזמבי, אקס מכבי תל אביב, שיחק במדי הצהובים בין 2008 ל-2010 ובעונה שעברה היה חלק מזמאלק המצרית, אבל ספג ביקורות קשות בעקבות אורח החיים ה"לא ספורטיבי" שלו ועל כך שסובל מעודף משקל חריג במיוחד. הוא חתם ברעננה עד סוף העונה, כשלקבוצה יש אופציה לשנתיים נוספות.

היחסים בין מאיוקה בן ה-26 לזמאלק המצרית עלו על שרטון. בחודש אוגוסט האחרון הוא קיבל הודעת שחרור רשמית ומאז החל בחיפושים אחר קבוצה חדשה, עד שמצא את . אגב, מאיוקה גם מנהל תביעה מול המצרים בגובה לא פחות מ-1.3 מיליון דולר וימשיך בצעדים המשפטיים כנגדם גם בעתיד.

מבחינת רעננה, אין ספק שמדובר בשם גדול ומסקרן במיוחד שחוזר לכדורגל הישראלי וינסה לשקם את עצמו בקבוצה של מנחם קורצקי. הבעיה היא שמאיוקה לא כבש אפילו שער אחד בעונה החולפת ובכלל, במצרים הוא הספיק לכבוש רק חמישה שערים ב-22 הופעות.

#AFCON2012 top scorer & former #SFC striker Emmanuel Mayuka gets paid over 200 thousand US Dollars to turn up for Zamalek looking like this pic.twitter.com/vhkE5cWRTE