 נדאל הוגרל לבית עם תים, גופן ודימיטרוב 

טורניר הגמר של ה-ATP שיחתום את עונת 2017 ייצא לדרך ביום ראשון בלונדון עם שמונה מתשעת המדורגים הבכירים בעולם, כשסטאן ואוורינקה ייעדר בשל פציעה. היום (רביעי) נערכה הגרלת שני הבתים, בה נקבע כי יפגוש בבית פיט סמפראס את דומיניק תים, דויד גופן וגריגור דימיטרוב.

הבית המקביל (בוריס בקר) יורכב מרוג'ר פדרר, סשה זברב, מארין צ'יליץ' וג'ק סוק. המשחקים בבית סמפראס ייפתחו ביום ראשון וביום שני תצטרף הרביעייה של בית בקר.



נדאל, שעדיין לא אישר בוודאות כי ישתתף בטורניר, מגיע עם מאזן דומיננטי מול כל אחד מהשחקנים האחרים. בבית שלו: 2:5 על תים, 0:2 על גופן ו-1:10 על דימיטרוב, אם כי רק מול הבולגרי הוא שיחק על משטח קשה, שם מאזנו 0:2.



נדאל לא זכה בטורניר מאז עבר למתכונתו הנוכחית בלונדון ב-2009. הוא הגיע פעמיים לגמר, שם נוצח על ידי פדרר (2010) ונובאק ג'וקוביץ' (2013).

The ATP Finals draw has been completed!



Group A:

Nadal, Thiem, Dimitrov, Goffin



Group B:

Federer, Zverev, Cilic, Sock



(?? @ATPWorldTour) pic.twitter.com/RQFLaVlIiC