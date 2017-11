 זעזוע בצ'לסי: מייקל אמנלו התפטר מתפקידו 

מייקל אמנלו, המנהל המקצועי של צ'לסי ב-10 השנים האחרונות, עזב היום (שני) באופן מפתיע את תפקידו בקבוצה. לאחרונה צצו שמועות בקשר ליחסים הרעועים של הניגרי לבין המאמן אנטוניו קונטה, שהתחילו בעקבות הפעילות בחלון ההעברות בקיץ ונמשכו ככל הנראה עד עכשיו.

אמנלו, שסיים את הקריירה כשחקן במכבי תל אביב בשנת 2000, נחשב ליד ימינו של הבעלים רומן אברמוביץ' ולאישיות בכירה בכל הנוגע להעברות בקבוצה. במהלך 10 השנים בסטמפורד ברידג', אמנלו היה שותף לשלוש אליפויות, גביע אנגלי, זכייה בליגה האירופית והדובדבן בקצפת - ליגת האלופות.

בעבר, הניגרי שתפקד בעמדת הבלם, שיחק תחת אברהם גרנט במכבי ת"א וב-2007 עבר יחד עם המאמן לשורות הבלוז, בהתחלה בתפקיד הסקאוט ולאחר מכן עבר לתפקיד המנהל המקצועי. בתור שחקן, אמנלו בן ה-52 שותף במשך שנתיים ב-43 משחקים אצל הצהובים, כאשר בנבחרת ניגריה הופיע 13 פעמים במהלך הקריירה.

BREAKING: Michael Emenalo steps down from his role as Technical Director at Chelsea FC pic.twitter.com/pNl69bWHg2