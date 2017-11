 מרגישה בבית: 0:1 לטוטנהאם על פאלאס 

זה אמנם לא היה מרשים כמו ה-1:3 על ריאל מדריד בליגת האלופות, אבל המשיכה היום (ראשון) במומנטום עם 0:1 דחוק על קריסטל פאלאס בוומבלי וחזרו לנצח בליגה אחרי ההפסד באולד טראפורד למנצ'סטר יונייטד. מאוחר יותר אברטון תארח את ווטפורד למשחק שינעל את המחזור ה-11.

- קריסטל פאלאס 0:1

קרב קצוות שהתברר כהרבה יותר צמוד מהמצופה. חניכיו של רוי הודג'סון ממשיכים בקו השיפור בעיקר במשחק ההגנה, אבל חזרו להפסיד ונשארים כמובן במקום האחרון. ברבע השעה הראשונה ספרס היו יכולים למצוא את השער הראשון, אבל הארי קיין וכריסטיאן אריקסן מצאו את פאולו גסאניגה מוכן.

בפתיחת המחצית השנייה דווקא פאלאס הייתה יותר מסוכנת, הוגו לוריס עצר כדור מסוכן של אנדרוס טאונסנד ודקה לאחר מכן יוהאן קבאי הגביה כדור יפה לסקוט דאן, שנגח החוצה. ווילפריד זאהה היה קרוב גם כן באותן דקות, אבל בעט לשמיים אחרי כדור קרן.

הלחץ עבר לצד השני, הגבירה את הקצב בחיפוש אחר הכרעה. דני רוז קיבל כדור טוב מהארי קיין ונבלם, סון היונג-מין קיבל אותו על סף הרחבה וברגל שמאל ירה לפינה התחתונה, 0:1 יקר למאוריסיו פוצ'טינו. סון הפך בכך לכובש האסיאתי המצטיין בתולדות הפרמייר ליג, עם שער אחד יותר מג'י סונג פארק. אחרי הפגרה ספרס יחזרו לליגה לדרבי חם באמירויות נגד ארסנל.

20 - Son Heung-Min is now the all-time highest Asian goalscorer in @premierleague history, with 20 goals. Breakthrough. pic.twitter.com/1pPKqeZPIU