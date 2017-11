 צמודות: יובה ורומא ניצחו, תיקו לנאפולי 

החמיצה הזדמנות להעפיל לפסגה הליגה האיטלקית, לפחות זמנית, כשאיבדה שתי נקודות עם 1:1 מול טורינו בסן סירו. הנראזורי פתחו את משחקי המחזור ה-12 בסריה A והיו פייבוריטים ברורים לניצחון, אבל בפועל נחלצו מהפסד. לאחר מכן, יובנטוס נחלצה מהפסד מביך לבנבנטו והפכה ל-1:2, נאפולי איבדה נקודות יקרות עם 0:0 בחוץ מול קייבו ורומא גברה 2:4 על פיורנטינה. המשחק בין לאציו לאודינזה נדחה בעקבות מגז האוויר הסוער בבירה.

יובנטוס - בנבנטו 1:2

אוהדי האלופה חשבו שהם מגיעים להצגת אחר הצהריים באצטדיון אליאנץ בטורינו, אך בפועל נמנעו מצפייה בסנסציה הכי גדולה של השנים האחרונות. העולה החדשה הגיעה אחרי שהפסידה בכל 11 המחזורים הראשונים של העונה, כשהיא נמצאת בדרך הבטוחה חזרה לסרייה B, אבל עלתה ליתרון מפתיע בדקה ה-19.

אמאטו צ'יצ'ירטי בעט כדור חופשי מ-20 מטרים והכניע את וויצ'ך שצ'נסני, שאפילו לא זז. יובה שלטה לחלוטין במשחק והגיעה לאינספור מצבים, אבל לא הפסיקה להחמיץ וירדה למחצית בפיגור. בחצי השני, גונסאלו היגוואין, שכבש צמד מול מילאן במחזור שעבר, נכנס לעניינים וקבע שוויון (57) בבעיטה מתוך הרחבה לאחר בישול של בלז מטווידי.

9 דקות עברו והאלופה הפכה את התוצאה זכות הרמה מצוינת של אלכס סנדרו, שנחתה על הראש של חואן קוואדראדו שהמשיך מקרוב לרשת וקבע את התוצאה הסופית. יובה ניצלה את איבוד הנקודות של נאפולי וצימקה את הפער בפסגה לנקודה בלבד.

קייבו - נאפולי 0:0

תחילתו של משברון? אחרי שהפסידה פעמיים למנצ'סטר סיטי וכמעט איבדה סיכוי לעלות לשמינית גמר האלופות, מוליכת הטבלה איבדה נקודות יקרות ואפשרה ליריבות להתקרב אליה. ללא פאוזי גולאם שקרע את הרצועות בברך, נאפולי הגיעה לוורונה כדי להתמודד מול החמורים המעופפים, שספגו 4:1 בשני המחזורים האחרונים.

אך למרות לחץ כבד על השער, למעלה מ-70 אחוזי החזקה בכדור וכמעט 20 איומים על השער, החבורה של מאוריציו סארי לא השכילה לכבוש וחזרה עם נקודה בלבד. נאפולי איבדה נקודות בפעם השנייה בסה"כ העונה אבל עדיין בפסגה עם 32 נקודות, כאשר יובנטוס (31) ואינטר (30) דולקות אחריה, כאשר גם רומא ולאציו חזק בתמונה.

פיורנטינה - רומא 4:2

עם כל הכבוד למוליכות, המשחק המרתק של המחזור היה בארטמיו פרנקי, כאשר הזאבים המשיכו בכושר המצוין, חזרו עם שלוש הנקודות לבירה ועל הדרך השיגו את ניצחון החוץ ה-12 ברציפות בליגה (כולל העונה שעברה).

ז'רסון הברזילאי פתח את חגיגת השערים כבש בדקה ה-5 לאחר שקיבל מסירה מסטפן אל שעראווי וכבש בנגיעה קסומה. 4 דקות חלפו והוויולה חזרו בזכות שער של ז'ורדן וורטוט, אך ז'רסון (30) החזיר את היתרון לאורחת עם שערו השני במשחק.

פיורנטינה שוב חזרה והפעם ג'ובאני סימאונה (הבן של) נגח את השוויון לקראת ההפסקה (39). בחצי השני קיבלנו עוד שני שערים, שניהם לזכות רומא. בדקה ה-50 אדין דז'קו עלה גבוה לכדור הקרן ונגח על גופו של קוסטאס מנולאס והכדור חדר לרשת. לקראת הסיום (87), ראג'ה נאיינגולן סידר לדייגו פרוטי את הרביעי של הזאבים והארגנטינאי קבע את תוצאת הסיום.

- טורינו 1:1

אחרי מחצית ראשונה מאופסת, יאגו פאלקה הימם את היציעים במילאנו. הספרדי הניף את רגל שמאל ומ-16 מטר מצא את הפינה של האנדנוביץ', 0:1 לטורינו בדקה ה-59. לחצה והשיגה את השוויון 11 דקות לפני השריקה, כשאדר נשאר לבד בתוך הרחבה ומ-5 מטרים לא נכשל, 1:1 בסיום.

, כאמור, נותרה בינתיים במקום השני עם 30 נקודות, אחת פחות מהמוליכה נאפולי, שתגדיל את הפער בפסגה אם תנצח היום בחוץ את קייבו. האלופה יובנטוס תארח את בנבנטו ותוכל להוריד את למקום השלישי.

