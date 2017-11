 קאמבק ענק: GSP הביס את ביספינג. צפו 

אירוע ה- 217 שהתקיים הלילה (בין שבת לראשון) במדיסון סקוור גארדן בניו יורק, הבטיח הרבה וגם קיים. שלושה אלופים חדשים הוכתרו בערב מלא הפתעות, שכלל את אחד מהקאמבקים הגדולים בהיסטוריה. בקרב המרכזי על אליפות העולם במשקל בינוני בין ג'ורג' סנט פייר הקנדי, שחזר אחרי היעדרות היעדרות ארוכה, הדהים את מייקל ביספינג, שהחזיק בתואר עד הלילה.

עוד לפני הקרב, היו הרבה שאלות לגבי היכולת של GSP, שחזר מפרישה לקרב שלא בקטגורית המשקל שלו. אומנם הקנדי היה אלוף הבלתי המעורער במשקל עד 77 ק"ג, אך הוא חזר לקרב הראשון בקאמבק לקרב עד 85 ק"ג. בתחילה לא היה ברור איך הוא ישרוד קרב בן 5 סיבובים והאם יצליח להתמודד בעוצמות שלו, אולם מפתיחת הקרב הוא הראה עליונות על ביספינג, עד שהם הגיעו למאבק על הקרקע.

שם, ביספינג פצע את סנט פייר באמצעות המרפקים, ולרגע אחד נדמה היה שהפציעה הייתה קרובה לגרום לפרישה של הקנדי המדמם. יחד עם זאת, מכת אגרוף אחת של GSP שינתה את הכל, והורידה את ביספינג לקרשים. הקנדי התנפל עליו במהלומות, הפך וחנק אותו עד לעילפון שאילץ את השופט לעצור את הקרב. סנט פייר זכה באליפות במשקל בינוני בקרב הקאמבק שלו, וכעת הוא רשם עוד פרק בהיסטוריה שלו, שכן הוא יכול להתפאר בכך שזכה באליפות בשתי קטגוריות משקל שונות.

עוד לפני כן, התקיימו שני קרבות נוספים על התואר העולמי: יוהאנה יאנג'יג'ק הפולניה הבלתי מנוצחת במשקל קשית, פגשה את רוז נאמיונס האמריקנית, שהנחילה לה בנוק אאוט ועצרה אותה אחרי 14 ניצחונות. הקרב שהיה לאחר מכן היה אליפות העולם לגברים במשקל תרנגול בין האלוף, קודי גארברנט, לטי.ג'י דילשואו. גארברנט היה עד הקרב הזה בלתי מנוצח, בעוד דילשואו נחשב ליריבו המר. הקרב נפתח בצורה טובה לראשון, אבל טי ג'יי הפך את הקערה וניצח אותו בנוק אאוט, שסידר לו את החגורה.

MY BOY GSP THE CHAMPION. What an amazing fighter. Never seen a comeback like that in my life. #UFC217 #GSPVsBisping @GeorgesStPierre???????? pic.twitter.com/mjz9cOE33r