 ואלוורדה: "מקווה שאלקאסר יקבל ביטחון" 

ברצלונה יוצאת לפגרת הנבחרות מחוייכת, אחרי שהצליחה לנצח אתמול (שבת) 1:2 את סביליה ושמרה לפחות על יתרון של 8 נקודות מריאל מדריד (שתשחק מול לאס פלמאס ב-21:45). מי שהיה כוכב המשחק הוא פאקו אלקאסר, שכבש את שני השערים החשובים, שהיו גם השערים הראשונים שלו העונה. ברצלונה רשמה הישג נהדר לאחר שסגרה שנה שלמה של ניצחונות ביתיים בליגה, עם 18 מ-18.

Barcelona's home La Liga record since the 1-1 draw v Real Madrid in Dec 2016: Played 18 Won 18 Scored 70 Conceded 13 pic.twitter.com/7Cf1nDW1jl

"אנחנו מקווים שהשערים החשובים האלה יתנו לאלקאסר את הביטחון שהוא צריך", אמר בסיום מאמן ברצלונה, ארנסטו ואלוורדה, והוסיף על החלוץ: "אנחנו שמחים שהוא בקבוצה שלנו, הוא הראה שהוא סקורר ואני מקווה שהוא ישחק יותר".

"זה שאנחנו עם כמות כזאת של נקודות, זה מראה שאנחנו משחקים טוב ולא מועדים", המשיך המאמן של הקטאלונים, "יש לנו לוח זמנים קשה אחרי הפגרה, ואני מקווה שנדע להמשיך בקצב הזה". ואלוורדה דיבר גם על המצב בקטאלוניה: "אני שמח שזה לא מסיח את דעתנו. יש הרבה דברים סביב הנושא הזה, אבל בסך הכל אני שמח שאוהדים ממשיכים להגיע ולעודד אותנו".

כוכב הניצחון, אלקאסר, סיכם: "בלי קשר לשערים שלי, לקחנו את הניצחון הזה כקבוצה, שנלחמה עד הרגע האחרון. במשחקים כאלה קשים, שבסוף מנצחים אותם, מצליחים להתחבר יותר. אנחנו עושים דברים נכון. אנחנו צריכים להמשיך בסגנון הזה". החלוץ חגג את השערים עם כדור בבטן וסיפר על כך: "זו הייתה הקדשה לבת שלי שעומדת להיוולד".

8 - Paco Alcacer has scored eight goals in his last nine starts for Barcelona in all competitions. Productive. pic.twitter.com/eYEVbUB0wq