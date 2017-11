 רבע 4: מכבי חיפה מול הפועל חולון 67:62 

הפועל חולון רוצה להמשיך בשעה זו ברצף הניצחונות כשהיא מארחת את מכבי חיפה במסגרת המחזור ה-5 בליגת ווינר סל. הסגולים מתאוששים מפתיחת העונה הרעה, והם פוגשים את הירוקים, שעדיין לא מצליחים למצוא את מקומם וחטפו עד כה 3 תבוסות ב-4 משחקים.

גלן רייס ג'וניור צפוי לערוך את הבכורה בליגה, אחרי שקלע 23 נקודות נגד קרשיאקה בליגת האלופות באמצע השבוע והיה הטוב בשורות הקבוצה. אצל המארחת, רג'י באקנר, שחתם לפני שבוע וחצי, ייעדר שוב בשל עונש השעייה שעומד כנגדו מסוף העונה שעברה. הסנטר יוכל לעשות את הבכורה המחודשת שלו בירוק רק במחזור הבא.

מכבי חיפה הגיעה למשחק אחרי התבוסה 83:62 למכבי ת"א. הירוקים נשארו בעניינים שלושה רבעים, אבל התפרקו לחלוטין ב-10 הדקות האחרונות וירדו מאוכזבים מהמגרש. מנגד, הפועל חולון גברה במחזור שעבר 81:88 על גלבוע/גליל והצליחה לעלות את מאזנה ל-2:2 בליגה.

קומץ מאוהדי חיפה הפגינו נגד הבעלים ג'ף רוזן לפני פתיחת המשחק מחוץ לאולם הביתי. המפגינים נכנסו בפתיחת המשחק לאולם.



@MaccabiHaifa first signs of resistance against the clueless management who doesn't give a f**k about the real fans, out side Romema tonight pic.twitter.com/1hUoybuvVs