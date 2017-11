 נדאל פרש מטורניר פריז: "הכאבים הכריעו" 

שוב הפציעות הכריעו את רפאל נדאל. המדורג 1 בעולם החליט לפרוש מטורניר פריז בשלב רבע הגמר בעקבות הכאבים בברכיו. השור ממיורקה היה אמור לשחק מול פיליפ קראינוביץ', שעלה מהמוקדמות, אבל הסרבי יעלה אוטומטית לחצי הגמר, בפעם הראשונה בקריירה שלו בטורניר מאסטרס 1,000, שם הוא מחכה למנצח בין חואן מרטין דל פוטרו לג'ון איסנר.

"הכאב במהלך המשחק מול פאבלו קואבס בחמישי הכריע אותי", אמר נדאל, כאשר הוא לא ציין אם יהיה כשיר לטורניר גמר סוף השנה אשר ייערך בלונדון בשבוע הבא, אבל הוסיף: "זה לא קשור ללונדון, זה קשר לטווח הארוך. במצב הזה אני לא יכול להתחרות". בסוף השבוע הוא יתייעץ עם הרופא האישי שלו לגבי השבוע הבא.

בכך הוא משלים יממה לא טובה עבור המדורגים בטורניר פריז, לאחר שגריגור דימיטרוב, דויד גופן ודומיניק תים הודחו בשמינית הגמר אתמול. ברבע הגמר המקביל יתמודד המדורג הגבוה שנשארר בטורניר, מרין צ'יליץ', מול ג'וליאן בנטו ופרננדו ורדסקו את ג'ק סוק, המדורג 16 בטורניר.

