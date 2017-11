 אברה הושעה ע"י מארסיי בעקבות התקיפה 

בהחלט ייתכן שהתקרית אמש (חמישי) בפורטוגל תהיה הזיכרון האחרון שלנו מהקריירה המפוארת של . מגן , שבעט בראשו של אוהד לפני המשחק נגד ויטוריה גימראייש בליגה האירופית, שוחרר הערב מהמועדון, שסיים את חוזהו באופן מידי. בנוסף, המגן צפוי לעמוד לדין משמעתי ולעונש הרחקה כבד, במיוחד בהתחשב בעובדה שבאופ"א החלו לנקוט ביד קשה נגד אלימות בשנים האחרונות.



בהתאם לפרטים בדו"ח השופט, אברה עלול לספוג הרחקה של כמה חודשים מאירופה - לשם השוואה, אריק קאנטונה, שכזכור בעט באוהד קריסטל פאלאס ב-1995, הורחק על ידי ההתאחדות האנגלית לשמונה חודשים וכמובן גם הואשם בתקיפה, עליה לבסוף נענש בעבודות שירות. לצד ההרחקה מהמגרשים, גם אברה הואשם בתקיפה ושימוע בעניינו יתקיים ב-10 בנובמבר.



כבר בבוקר, דיווחו ב"ל'אקיפ" שאברה עשוי לסיים למעשה את דרכו במארסיי. המועדון לא הראה סובלנות לאלימות שכזו, קל וחומר כשמדובר בשחקן שרשם שתי הופעות בלבד העונה. כתוצאה מכך, ייתכן ואברה בן ה-36 אף לא ישוב לשחק. הוא אמנם יוכל כמובן למצוא לעצמו קבוצה אחרת, אך אחרי התקרית הזו, לא מן הנמנע שיעדיף לפרוש ממשחק.



המאמן רודי גארסיה התייחס לתקרית: "לפטריס יש ניסיון ואסור לו להגיב, זה ברור. הוא יותר משחקן מנוסה ואנחנו לא יכולים להגיב לעלבונות כל כך נמוכים כשהם מגיעים מאחד האוהדים שלנו. הוא לא אוהד של , כי אתה לא יכול להעליב את השחקנים שלך, צריך לתמוך בכולם".

BREAKING: Marseille have terminated the contract of Patrice Evra after he attacked a fan last night. pic.twitter.com/T5vyshm26x