 צפו: אברה בעט באוהד והורחק לפני המשחק 

מלבד המשחקים של מכבי ת"א והפועל ב"ש, חגיגה אירופית שלמה נערכה הערב (חמישי) בליגה האירופית, כשבמוקד דרמה בפורטוגל לפני המשחק של מארסיי מול ויטוריה גימראייש.

פטריס אברה הורחק טרם שריקת הפתיחה אחרי שבעט באוהד של הקבוצה הצרפתית כחלק ממהומה גדולה שהתפתחה באצטדיון. לפי הדיווחים, אוהדי מארסיי שלא מרוצים מיכולתו של המגן העונה, פרצו את אחד המחסומים באצטדיון כדי להתעמת עם השחקן שלא נותר חייב. הוא היה אמור לפתוח על הספסל, כך שהצרפתים החלו את המשחק עם 11 שחקנים בהרכב.

עוד לפני כן, המחזור הרביעי בשלב הבתים של הליגה האירופית יצא לדרך עם כמה משחקים מרתקים. במוקד, גברה 0:2 על ושמרה על ראשות הבית הצהוב, מילאן סיימה ב-0:0 מאכזב עם א.א.ק אתונה.

- 2:0

אחרי ה-2:2 בספרד, הצוללת הצהובה רשמה את ניצחונה השני בבית וכבשה את הפסגה. הצ'כים יאבקו על המקום השני ביחד עם אסטנה, אותה יפגשו במחזור האחרון. , שמעולם לא הפסידה לקבוצה צ'כית במסגרת אירופית כלשהי, לא איכזבה גם הפעם ועשתה צעד משמעותי לעבר 32 הגדולות.

קרלוס באקה היה זה שכבש ראשון כבר בדקה ה-15, לאחר שניצל הדיפה של יאן לאסטובקה ושלח חצי מספרת פנימה. דקה לסיום שער עצמי של סימון דלי, שניסה להרחיק רוחב של דניס צ'רישב, סגר עניין.

0 - AC Milan have failed to make a single touch in the opposite box in the first half against AEK Athens. Trouble. #AEKMilan pic.twitter.com/P7qpTrSxtl