 פפ: הוכחנו שאנחנו יכולים לנצח בכל מגרש 

המשחק הכי טוב בשלב הבתים של ליגת האלופות ככל הנראה התקיים אמש (רביעי) בסאן פאולו, כאשר מנצ'סטר סיטי הצליחה לחזור מפיגור כדי לנצח 2:4 את נאפולי ולהבטיח את מקומה בשמינית הגמר. "הפסדנו לקבוצה נהדרת, אבל הכדור הוא המנצח האמיתי", נכתב בחשבון הטוויטר של הקבוצה האיטלקית.

מלבד המאזן המדהים של 14 ניצחונות ושתי תוצאות תיקו מפתיחת העונה, סיטי ממשיכה להציג כדורגל שובה עין ואולי, אחרי היכולת שהראו ריאל מדריד וברצלונה, הפכה את עצמה לאחת הפייבוריטיות לזכות בליגת האלופות. מעבר לכך, חלוץ הקבוצה, קון אגוארו, כבש את שערו ה-178 במדי סיטי ונותר לבד בראש טבלת כובשי הקבוצה בכל הזמנים. "זה יום מיוחד עבורי", כתב השחקן בטוויטר.

Major victory before a strong rival on a difficult turf. And, of course, a very special day for me too ??178?? C'mon, City! — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 1, 2017

Impressive from the lads, what a performance! Congrats @aguerosergiokun too on the record, true legend. #ManCity — Vincent Kompany (@VincentKompany) November 1, 2017

Well done boys! We are through to the next round.???????? Congrats to @aguerosergiokun for become the City’s top Scorer.???? pic.twitter.com/Q9YjIvvXxk — David Silva (@21LVA) November 1, 2017

"נאפולי רצחה אותנו במשך 20 דקות", אמר המאמן, פפ גוארדיולה, בסיום, "רצינו ללחוץ עליהם, אבל עם פפה ריינה זה בלתי אפשרי. מעל הכל, אני מרוצה מאיך שהגבנו לפיגור. לפני ה-1:1 החזקנו בכדור יותר טוב. אם אתה נותן לנאפולי לשחק, לא תוכל לצאת מהרחבה שלך במשך 90 דקות. במרווחים צרים, נאפולי הקבוצה הטובה ביותר בעולם כרגע. הראינו הרבה נחישות".

מופע המחמאות לנאפולי לא נעצר שם. "אני יודע איזו קבוצה ניצחנו. זו קבוצה שאני מאוהב בה. אני מקווה שהשחקנים שלהם יישארו בריאים כי הכדורגל צריך קבוצה כמו נאפולי. זה ניצחון ענק, כי הוכחנו שאנחנו יכולים לנצח בכל מגרש. ב-20 הדקות הראשונות סבלתי, אבל באותו זמן אמרתי "וואו, הם משחקים כ"כ טוב. איזה כיף לראות שתי קבוצות שמשחקות כדורגל התקפי". כשזה קורה, הכדורגל הוא פנטסטי".

"כמובן שאני רוצה שנאפולי תעלה בגלל הכבוד שאני רוחש למאוריציו סארי ולפפה ריינה, אבל שחטאר היא גם קבוצה נהדרת. יש להם שלושה-ארבעה ברזילאים מצוינים והם הם יעלו, מגיע להם. אנחנו נשחק כדי לנצח את פיינורד ומול שחטאר במשחקים האחרונים. במהלך הקריירה שלי, לא קרה שלא שיחקתי בשביל לנצח".