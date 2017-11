 היסטוריה: יוסטון זכתה בוורלד סירייס 

לראשונה בתולדותיה, יוסטון זכתה בוורלד סירייס אחרי ניצחון 1:5 ב-LA במשחק מספר 7. אחת מסדרות הגמר הגדולות בכל הזמנים הגיעה לסיומה במשחק פחות דרמטי מהסטנדרט שהורגלנו אליו בסדרה, אבל עם אלופה ראויה שהשלימה את העונה הקסומה ביותר בהיסטוריה שלה.

בלא מעט משחקים בסדרה נאלצנו לספור כמה אינינגים עד שאחת הקבוצות השיגה ראן, הפעם זה קרה כבר בראשון, כשברגמן ניצל טעות של בלינג'ר בבסיס הראשון ואיפשר לג'ורג' ספרינגר להשיג ראן. אלטובה חבט והגיע לראשון וברגמן עצמו הוסיף את ה-0:2.

באינינג הבא מקאן השיג את הראן השלישי בזכות חבטה של מקאלרס, שגם סידר לגונסאלס ריצה לשלישי, אותה הוא השלים לראן אחרי הום ראן של ספרינגר, 0:5 שגרם להרבה דאגות ביציעי דודג' סטדיום. פדרסון השיג ראן מצמק באינינג השישי, אבל הדודג'רס לא התקרבו יותר מזה.

ספרינגר הוכתר ל-MVP אחרי 5 הום ראנים, שווה לשיא כל הזמנים שנקבע ב-1977 וב-2009. האסטרוס הפכו לקבוצה הרביעית בהיסטוריה שמפסידה לפחות 100 משחקים ובתוך 5 שנים זוכים באליפות.

George Springer is a deserving World Series MVP. He set numerous World Series records including 29 total bases and 8 XBH #WorldSeries2017 pic.twitter.com/mrJUVSaXKV

What a turnaround! The Astros are the 4th team to lose 100 games and then win the World Series within 5 years. #WorldSeries2017 pic.twitter.com/ttK5TTCwx3