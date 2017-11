 "למרות שלא ניצחנו, עשינו צעד קדימה" 

בברצלונה לא לקחו קשה יותר מדי את ה-0:0 אתמול (שלישי) מול אולימפיאקוס בליגת האלופות. אחרי שלושה ניצחונות רצופים במפעל הקטאלונים נעצרו, אך הם עדיין בעמדת יתרון לסיים במקום הראשון את שלב הבתים. מה שכרגע יותר מדאיג את בארסה היא הפציעה של סרג'י רוברטו.

Barcelona have failed to score for only the 2nd time in their last 48 CL group games. Last time was 0-0 at home v Benfica in Dec 2012 #UCL pic.twitter.com/pfcMgYkfkg