 ראביו: "בינתיים אנחנו עושים דבר גדול" 

עם מאזן שערים משוגע של 0:17 בארבע משחקים, פ.ס.ז' היא לחלוטין הקבוצה הכי לוהטת בליגת האלופות. הצרפתים הביסו אתמול (שלישי) 0:5 את אנדרלכט והבטיחו את העלייה לשמינית הגמר. עכשיו הם יודעים שהם צריכים להמשיך לדרוס כדי להבטיח את המקום הראשון בבית 2.

מאמן פ.ס.ז', אונאי אמרי, סיכם: "אנחנו מרגישים סיפוק אחרי שהצלחנו להעפיל, וזה הדבר הכי חשוב. המטרה בשלב הבתים היא לסיים במקום הראשון ואנחנו צריכים עדיין להשיג את זה". "היה משחק נהדר", המשיך המאמן, "הקבוצה שיחקה כדורגל לאורך כל 90 הדקות. הצלחנו להגיע להזדמנויות כבר מההתחלה ושמרנו על האינטנסיביות עד הסוף. האוהדים עשו חיים, אבל צריכים לזכור שיש עוד דרך ארוכה".

על מרקו וראטי, שגם כבש במשחק: "יש לו עדיין מקום לשיפור. השליטה בכדור, הלחץ שהוא מפעיל על היריב, עדיין אפשר להשתפר שם וללמוד לקחת את ההחלטות הנכונות. לשמחתינו הוא גם הבקיע וזה טוב לקבוצה".

לייבין קורזאווה, המגן שכבש שלושער, סיכם: "נתנו הצגה מול הקהל הביתי שלנו, עכשיו זה תלוי בנו להמשיך בצורה הזאת". על השערים שלו ותנועה ההשתקה שביצע: "הבקעתי את השלושער הזה בזכות חבריי לקבוצה, זה נותן לי ביטון ואני מקווה להמשיך. אחרי השער הראשון הייתי בסערת רגשות ופשוט עשיתי את זה. אני עובד קשה באימונים כל הזמן, והתוצאות מתחילות להגיע".

אדריאן ראביו: "שיחקנו במלוא הרצינות ועשינו את המוטל עלינו. רואים את השיפור שלנו מהמשחקים האחרונים בליגה, וזה כבר דבר טוב. בינתיים אנחנו עושים כאן דבר גדול". על השלושער של קורזאווה: "אני שמח בשבילו, הוא חטף ביקורות לאחרונה. וזה גם מוכיח שאנחנו כקבוצה מסוכנים מכל עמדה על המגרש".

PSG in the Champions League this season:



Most goals scored (17)

Fewest goals conceded (0)



Four wins out of four. ?? pic.twitter.com/PuIIHvz36V