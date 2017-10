 ואן ניקרק נפצע, ייעדר לפחות לחצי שנה 

פציעה קשה מאוד ל. שיאן העולם בריצת 400 מטרים קרע ברצועה הצולבת וייאלץ לעבור ניתוח, מה שיגרום לו להחמיץ את משחקי חבר העמים באוסטרליה 2018. ישנו אף חשש כי החבלה תפגע משמעותית בקריירה של הדרום אפריקני המבטיח.

הסיבה לפציעה מאכזבת במיוחד וקרתה במשחק ראגבי מיוחד שכלל מספר סלבריטאים. השנה של הדרום אפריקני הייתה מצוין וכללה זכיה בזהב באליפות העולם בלונדון ל-400 ובכסף ל-200, אבל כעת יאלץ להתמודד עם תקופת החלמה ממושכת שעלולה לקחת כחצי שנה.

"חיכיתי בקוצר רוח להתחרות בגולד קואסט ובאליפות דרום אפריקה במארס, ככה שזה ממש חוסר מזל עבורי", אמר ואן ניקרק. "זה ספורט ודברים כאלה קורים. אני בטוח שהאנשים שמסביבי, כולל הצוות הרפואי ידאגו שתהליך השיקום שלי יהיה חלק".

Thanks to all for the kind wishes!Sadly I announce now that I'll be off the track for a while.Will be back stronger! https://t.co/grvzwspVEn