 "אישתו של איקרדי דאגה שיזומן לארגנטינה" 

שוב מספק כותרות. שחקן העבר האגדי, שחגג אתמול (שני) את יום הולדתו ה-57, העניק ראיון נוקב ל"גאזטה דלו ספורט" האיטלקי, בו תקף בין היתר את , והכשלון של נבחרת , שהבטיחה ברגע האחרון את המקום במונדיאל 2018 ברוסיה.

"אם יש משהו שאף פעם לא אהבתי אלה אנשים שמנסים למכור לי עשן. כשסמפאולי עוד אימן בסביליה, הוא הציע לי להצטרף לפרויקט משותף, אבל ברגע שמונה למאמן הנבחרת, הוא אפילו לא זכר את שמי", טען מראדונה. "מעולם לא עבדתי עם אנשים מזויפים, בינוניים וכאלה שחושבים שהם טובים מכולם".

מראדונה לא עצר כאן וחשף שאשתו של איקרדי, וונדה, הייתה זו שגרמה לזימון שלו לנבחרת: "סמפאולי זימן מכשף לאקוודור, שזה גרוע כמו לקרוא לאיקרדי הפצוע במקום גונסאלו היגוואין שתמיד כבש שערים. בזמנו, אישתו צלצלה גם לאדגרדו באוסה וטאטה מרטינו, העוזרים סיפרו לי את זה. אני אפילו לא יודע כמה פעמים היא שוחחתי עם סמפאולי, אבל זה פשוט מלוכלך. דיברתי על זה עם נשיא פיפא ג'אני אינפנטינו ואני הולך לעשות את זה שוב".

Diego Maradona claims #Inter captain Mauro Icardi only got into the #Argentina squad because of his wife, Wanda. https://t.co/7080yaWXa3 pic.twitter.com/zymOoPcfTn