 רשמי: דשאן האריך את חוזהו בצרפת עד 2020 

מאמן צרפת דידייה דשאן האריך את חוזהו בנבחרת עד 2020, כך הודיעה הערב (שלישי) ההתאחדות המקומית. ההחלטה הייתה באוויר בשבועות האחרונים, זאת בשל הרצון לייצר שקט תעשייתי לפני המונדיאל החשוב ברוסיה.

דשאן בן ה-49 עומד בראש הנבחרת מאז יולי 2012. ביורו 2016 הביתי המאמן הוביל את צרפת עד לגמר, אבל שם היא הפסידה לפורטוגל בהארכה. במונדיאל 2014 צרפת הודחה בשלב רבע הגמר מול גרמניה.

הטריקולור הבטיחו את עלייתם לגביע העולמי לאחר שסיימו בראשות בית 1, שכלל גם את שבדיה והולנד שהודחה. בפגרת הנבחרות הקרובה בעוד כשבועיים, הנבחרת תפגוש את וויילס וגרמניה כחלק מההכנות לקראת המונדיאל.

OFFICIAL: Didier Deschamps has signed a new contract with the France national team, keeping him as manager until 2020. pic.twitter.com/hfMvtMF3lr