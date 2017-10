 "לקחת חזרה את ניימאר? עדיף לא לומר כלום" 

אחרי שהגדילה את הפער מריאל מדריד ל-8 נקודות, מתפנה למשימה נוספת: הכרטיס לשמינית גמר ליגת האלופות. הקטאלונים יוכלו להשיג אותו מחר (שלישי) כשיתארחו אצל וגם עשויה להעפיל כבר מחר כשתתארח אצל .

- (21:45)

ליאו מסי וחבריו ששומרים על מאזן מושלם בתום שלושה מחזורים, יעלו לשמינית הגמר אם ינצחו ויובנטוס לא תפסיד במשחק המקביל. יש תרחיש נוסף שישלח את הקטאלונים לשלב הבא: תיקו ביוון בשילוב עם הפסד של . שהפסידה ב-3 המחזורים הראשונים, תאבד סיכוי להעפיל לשמינית הגמר אם תפסיד ויובה תסיים לפחות בתיקו, או אם היוונים יסיימו בתיקו והאיטלקים ינצחו.

לפני שבועיים בארסה גברה 1:3 על בקאמפ-נואו במשחק שבו מסי ולוקה דין כבשו, כמו גם דימיטריס ניקולאו שהבקיע לכל אחד מהשערים. ארנסטו ואלוורדה שניצח 0:2 את האקסית אתלטיק בילבאו, יפגוש אחת אחרת והחליט לקחת ליוון סגל מורחב של 20 שחקנים. תומאס ורמאלן נכלל בו בעקבות היעדרו של ג'רארד פיקה המושעה שהורחק במפגש הקודם בין הקבוצות. גם חאבייר מסצ'ראנו החולה עלול להיעדר ו-ואלוורדה עשוי לפתוח עם דין כבלם. קשר קבוצת המילואים, קרלס אלנייה, זומן אף הוא לסגל.

ניימאר ביקר לאחרונה את חבריו לשעבר בברצלונה ו-ואלוורדה נשאל האם ייקח את הברזילאי בחזרה, במקרה שירצה לשוב לקאמפ-נואו. "איזו שאלה, אני חושב שהכי טוב יהיה לא לומר כלום", השיב המאמן. אחרי שנשאל איפה הוא היה אם היה מוצא את עצמו בפיגור 8 נקודות אחרי ריאל ולא להיפך, ואלוורדה אמר: "אני מקווה שכאן, באותו מקום". המאמן התייחס גם לחזרה ליוון: "תמיד הרגשתי שמכבדים אותי כאן. זה מרגש לחזור, לאצטדיון הזה יש משמעות גדולה עבורי".

מגיעה למשחק אחרי הפסד 1:0 לפנאתינייקוס בליגה והמאמן טאקיס למוניס אמר: "אנחנו מרגישים את הלחץ לעשות יותר הפעם ולקחת נקודה כשאנחנו משחקים בבית. משחקת אותו דבר בבית או בחוץ ותמיד משחקת כדי לנצח". על ההרגשה של מפגש מול בארסה אמר למוניס: "במהלך הקריירה אין דבר חשוב יותר מאשר משחקים כאלה. למרות הלחץ, זה מרגיש כמו חלום".

הגברת הזקנה בכושר נהדר וסופרת ארבעה ניצחונות רצופים. האחרון שבהם היה 0:2 יוקרתי על מילאן עם צמד של גונסאלו היגוואין, שעבר את רף 100 השערים בסרייה A. יובה תעלה לשמינית הגמר אם היא תנצח ובארסה לא תמעד. מנגד, ספורטינג תאבד כל סיכוי להעפיל לשלב הבא אם היא תפסיד ובארסה לא תנוצח.

לפני שבועיים יובה היתה זקוקה לשער של מריו מנדז'וקיץ' בדקה ה-84 כדי לנצח 1:2 את ספורטינג בטורינו. מהדי בנעטיה ובנדיקט הוודס נותרו מחוץ לסגל של מאסימו אלגרי, שכולל 21 שחקנים, והם ייעדרו. גם הפורטוגלים לא בסגל מלא והם יחסרו את ז'רמי מתייה וכריסטיאנו פיצ'יני. גם וויליאם קרבאליו עלול להיעדר אחרי שלא נטל חלק באימון היום.

