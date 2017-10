 מהפך: יוסטון עלתה ל-1:2 על הדודג'רס 

אחרי שני משחקים באק טו באק, הלילה (בין שישי לשבת) המשיך הוורלד סירייס, שבסיומו יוסטון אסטרוס קבעה מהפך בסדרה מול הלוס אנג'לס דודג'רס ועלתה ליתרון 1:2 בסיכום הכללי. המקומיים, שגנבו את הביתיות במשחק השני, יוכלו לסיים את העבודה בבית ולזכות באליפות אם ינצחו את שני המשחקים הבאים (ראשון ושני בלילה).

הפתיחה הייתה כולה של יוסטון, שאחרי 0:0 באינינג הראשון, עלתה ל-0:4 באינינג השני וגרמה לדודג'רס לרדוף אחריה כל המשחק. יולי גורייל פתח את החגיגה עם הום ראן ולאחר מכן הגיעו נקודות מצד מרווין גונסלס, בריאן מקאן ואלכס ברגמן.

קורי סיגר הצליח לצמק ל-4:1, אך אוון גאטיס נתן עוד נקודה ליוסטון. באינינג השישי הצליחו הדודג'רס לצמק שוב, הפעם ל-5:3 עם נקודות מצד פויג וג'סטין טרנר, אבל הם לא הצליחו להשיג נקודות נוספות ונכנעו בסופו של האינינג התשיעי.

2 down, 2 to go! The @astros take a 2-1 lead in the #WorldSeries #EarnHistory pic.twitter.com/TyltUrQi5o

The Astros join the 2008 Phillies as the only teams to start the postseason 7-0 at home, taking a 2-1 series lead over the Dodgers. pic.twitter.com/n9v1cDIqvl