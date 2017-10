 קונים כרטיסים למשחק בחו"ל? טיפים ואזהרות 

החלטתם סוף סוף להגשים את החלום ולטוס לראות את הקבוצה האהובה, גם תאריך כבר יש ומצאתם טיסה במחיר מפתה. נשאר רק לסגור כרטיס למשחק ואפשר להתחיל לארוז. אבל איך מבטיחים שביצעתם את הקנייה האידיאלית? איך מונעים נפילה עם כרטיסים מפוקפקים ולמה כדאי לשים לב כשבוחרים מקום ביציע? קחו כמה דקות כדי לקרוא טיפים ודגשים שיכולים לעשות את ההבדל בין טיול חלומי לאכזבה או אפילו מפח נפש.

איפה קונים?

אתרי כרטיסים בחו"ל צצים כל יום כמו פטריות אחרי הגשם, ומאוד קשה, למי שאיננו מנוסה, להבחין בהבדלים ולהיזהר מ"עקיצות". מה הכוונה בעקיצות? כרטיס שמתברר רק באיצטדיון שאינו בתוקף, כרטיס שנרכש באינטרנט וכלל לא מגיע או כרטיס שמתבטל אחרי שכבר הזמנתם טיסה ומלון. לא נעים בכלל. לפני שנפרט ממה כדאי להיזהר, נזכיר כמה סוגי אתרים בהם נמכרים כרטיסים:



1. אתרי יד שניה - הם אמנם מעניקים תחושה של מכירה מהאתר עצמו, אולם לא כך הדבר. דוגמאות לאתרים מסוג זה: Viagogo, Get me in, Seatwave, Stubhub, Ticketbis ועוד.



2. אתרי מכירה רשמיים - טיקטמאסטר, איוונטים (איוונטים ישראל, בניגוד לאתרים מחו"ל, מוכר כרטיסים מהשוק המשני שרכש מספקים) songkick ועוד.



3. אתרי מכירת כרטיסים, גם כן מהשוק המשני, אבל מסתמכים על מלאי מספקי כרטיסים בחו"ל.



3. אתרי "נוכלות" שבמרבית המקרים הכרטיסים לא יגיעו אליכם וגם הכסף לא יחזור.

1. ברובם המחיר ההתחלתי מטעה מאוד - בעת ביצוע ההזמנה למחיר שמוצג מתווספות עמלות שיכולות להגיע עד 30% מהמחיר המקורי.2. מכיוון שמדובר באתרי Marketplace, במידה שיש בעיה עם הכרטיסים (מזוייפים, לא הגיעו, בוטלו) האתר יחזיר את הכסף אך לא יפצה בגין עוגמת הנפש והעלויות הנלוות (טיסה, מלון וכו').3. זמן האספקה - בכ-30-40 אחוזים מהמקרים (על פי חוות דעת באתרי Reviews בינלאומיים) הכרטיסים מגיעים ממש בסמוך לאירוע וגורמים ל"חרדת קנייה" מאוד גדולה.

4. מציאת מספר הטלפון של שירות הלקוחות הינו משימה לא פשוטה, וגם לאחר שאותר, הזמן שעובר על קבלת המענה הינו "מורט עצבים".



5. גם לאחר אישור הכרטיסים (ולעיתים גם לאחר אספקתם) האתר עדיין יכול לשלוח מייל לילה לפני האירוע שהכרטיס מבוטל.



אז כיצד לבדוק ולהיזהר?



1. קריאת ביקורות - ישנם אתרי ביקורת בינלאומיים כדוגמת TRUSTPILOT - שם ניתן להכניס את שם האתר ולקרוא חוות דעת. יש לשים לב ל: רלוונטיות - לפעמים הציון של האתר אותו אנו בודקים טוב יחסית, אך הביקורות מהתקופה האחרונה (שהן הרלוונטיות ביותר) גרועות . כמות הביקורות - אתרים חדשים ללא ביקורות צריכים להדליק "נורה אדומה". להבין את המשמעות - כאשר אתר מקבל ציון 1 בכ-30 אחוז מהביקורות, צריך להבין כי הסיכוי שתצאו לא מרוצים או מחוץ לאירוע הוא כמעט שליש, שזה בדיוק כמו להמר בקזינו. לחצו כאן לדוגמא לביקורת כזו.



ניתן לראות שמתוך 19 אלף ביקורות, אלפים דירגו את השירות בדירוג 1 השלילי ביותר.



2. ותק האתר - על ידי בדיקת הדומיין באתרים כמו WHOIS - ניתן לבצע בדיקה פשוטה ולראות מתי האתר נרשם ועלה לאוויר, מומלץ להיזהר מאוד מאתרים יפים שצצו ממש לאחרונה. היכן ממוקמת החברה - יש להיזהר מאתרים שהחברה שמחזיקה בהם רשומה ביעדים "אקזוטיים", מספר תביעות נגד החברה - חפשו בגוגל את שם האתר + המילה SCAM.

איפה יושבים?

קאמפ נואו - ברצלונה:

1. כיוון שגובהו של האצטדיון הוא 48 מטר, מומלץ לא לרכוש כרטיסים לטבעת השלישית (יציעים 400 +) הסיבה: מהמקומות האלו קשה מאוד לזהות את מסי וחבורתו.



2. ביציעים הממוקמים בטבעת הראשונה, הממוספרים 100 עד 200, יש לשים לב שמעל לשורה 19 יש גג הפוגם בחוויה בצורה משמעותית, ומנתק את האוהד מהאצטדיון. היתרון היחיד בישיבה מתחת לגג הוא ביום גשום במיוחד.

3. ביציעים המתחילים בטבעת הראשונה, שמספרם בין 0 ל-100, הישיבה בשורות 1-4 לא מאפשרת צפייה במשחק בצורה מיטבית בדומה לשורה הראשונה בקולנוע ואף גרוע מכך. עדיף לרכוש כרטיס מעל שורה 5. ניתן בקלות לזהות שורות אלו כיוון שהן ממוספרות באותיות ה-ABC ולא בספרות.

** אם רוצים להיות הכי קרובים לשמוע את הוראות המאמן ולראות את השחקנים יוצאים לעבר כר הדשא, יש לרכוש כרטיס ליציעים בחלק שמוגדר "טריבונה". מקומות טובים נוספים באצטדיון הינם ביציעים הממוקמים לאורך המגרש, בין רחבת ה- 16 בשורות הראשונות של הטבעת השנייה (יציעים 200-300), שם זווית הצפייה מיטבית.

סנטיאגו ברנבאו - ריאל מדריד:

1. כמו הקאמפ נואו, גם הברנבאו גבוה מאוד (45 מטר), ומהטבעת השלישית ביציעים 500 ומעלה קשה לזהות את פני השחקנים ולפיכך לא מומלץ.

2. ביציעים בטבעת הראשונה, שממוספרים ב-200+, יש לשים לב שמעל שורה מסוימת ישנו גג שפוגם, שוב כמו בברצלונה, בחוויית הצפיה. גם כאן לא מומלץ לרכוש כרטיס ליציע זה, אלא בתקופה של גשם. אם יש מבול, הרווחתם גם תנורי חימום מפנקים.

3. הישיבה בשורות 1-4 ביציעים בטבעת הראשונה לא מאפשרת צפייה במשחק בצורה מיטבית. מומלץ לחפש מקום אחר לשבת.



** מומלץ למי שרוצה לראות את הלבן בעיניים של רונלאדו לרכוש כרטיסים משורה 6 ומעלה, או בשורות הראשונות של הטבעת השנייה, לאורך המגרש בין הרחבות - בקטגוריה הנקראת "פרימיום".

אנפילד - ליברפול:

מי שרוצה לחוות את המשחק יחד עם האוהדים השרופים של המייטי רדס - שיבקש כרטיס ליציע ה-KOP המפורסם, שידוע בשל שירת האוהדים המופלאה שבו. זהירות! יש לוודא שרכשתם כרטיס המבטיח "ראות מלאה" (Clear view) ולא "ראות חלקית", כאשר הכוונה היא לעמוד מאחורי עמוד שמסתיר את המגרש.

קטגוריות הכרטיסים :



כיוון שספקי הכרטיסים השונים מוכרים כרטיסים ב"קטגוריית ישיבה" ולא במושב ספציפי כמו באולם תאטרון או קולנוע - יש לא מעט ממה להישמר. באצטדיונים מסוימים, לרבות הברנבאו, הקאמפ נואו, אנפילד, האמירויות וסן סירו, היציעים שלאורך המגרש נמתחים עד מאחורי קו הרוחב (קו השער), אחרי דגל הקרן. מקומות אלו עדיין מוגדרים ל"אורך המגרש" למרות היותם פיזית מאחורי קו השער.



ההגדרה "לאורך המגרש" ללא התחייבות למיקום ספציפי גורמת ללקוח הישראלי לדמיין שהוא הולך לשבת על קו האמצע, אך ב-90 אחוז מהמקרים רכשו עבורכם כרטיסים ליציע שחלקים ממנו אינו "לאורך המגרש" כלל וממוקם ממש מאוחרי הקרן.

מיותר לציין שלגלות זאת רק בכניסה לאצטדיון הינה חוויה לא נעימה, בלשון המעטה, ולקוחות ש"נכוו" ציינו שהרגישו כל המשחק שרימו אותם וחבל, לכן חשוב מאוד לתאם צפיות ולבקש מהחברה ממנה רוכשים את הכרטיסים לציין במפורש את המיקום על גבי ההסכם הזמנה, ולא להסתפק בהגדרה הכללית "לאורך המגרש".

אופן הישיבה באצטדיון: קיבלתי כרטיסים מספרי כיסאות 13,15,17 - האם אנחנו יושבים יחד? בקאמפ נואו ובסנטיאגו ברנבאו - ישיבה יחד הינה בקפיצות, ומספרי הכיסאות הנ"ל הם אכן ישיבה בשלושה כיסאות צמודים, ואין מה לדאוג. התמחור של כרטיסים בישיבה יחד לעומת כרטיס בודד שונה לחלוטין, יש לשים לבד שמבטיחים לך "ישיבה יחד" ולא להניח שזה מובן מאליו.

אופן קבלת הכרטיסים:

ישנם 3 סוגי כרטיסים. 1. כרטיסי מנוי. יתרונות - המיקומים הטובים ביותר באצטדיון מוחזקים ב-90 אחוז מהמקרים על ידי מנויים, ולכן ישיבה במקומות המוגדרים "פרמיום", לאורך המגרש בין רחבות ה-16, או "פלטניום" - בלוקים ספציפיים - יתאפשרו רק עם כניסה של בעל מנוי שוויתר על הכניסה למשחק למענכם. לא תתאפשר דרך אחרת לכך. חסרונות: במידה שתישאלו, יהיה עליכם לומר שקיבלתם את כרטיס המנוי "מתנה מקולגה" ולא "רכישה מבעל המנוי"; את כרטיסי המנוי תוכלו לקבל כאשר תגיעו למלון במדינת היעד או בנקודת איסוף, ולא בישראל.

2. כרטיסים אלקטרוניים. יתרונות - קובץ הניתן להדפסה, אין חשש מ"איבוד הכרטיס". חסרונות: כרטיס אלקטרוני הינו קובץ הניתן לשכפול בקלות, ולמכור מספר פעמים באתרי יד שניה. כיוון שהסורק בכניסה לא יודע איזה כרטיס הןא המזוייף, הכניסה מתאפשרת רק לכרטיס הראשון שהגיע לקופות, לכן ישנה חשיבות עצומה אם קיבלתם כרטיס אלקטרוני, להגיע כמה שיותר מוקדם לכניסה. בדרך כלל מדובר במיקומים פחות טובים במרבית האצטדיונים.

3. הסוג השלישי הוא כרטיסי נייר רגילים.