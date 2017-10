 בתום דרמה גדולה: יוסטון איזנה ל-1:1 

איזו סדרה מתפתחת לנו בוורלד סירייס. אחרי הפסד במשחק מספר 1, יוסטון השיבה מלחמה הלילה ובדרמה גדולה גברה 5:7 על הלוס אנג'לס דודג'רס כדי לאזן ל-1:1 לפני שהסדרה עוברת לטקסס. האסטרוס נזקקו ל-11 אינינגים כדי להכריע ולגנוב את יתרון הביתיות.

זה היה נראה כמו עוד ניצחון של הדודג'רס, שהתגברו על ראן של האורחת באינינג השלישי, השוו בחמישי ופתחו יתרון 2 בשישי, 1:3. אלא שקוראה חבט ואיפשר לברגמן לצמק באינינג השמיני, הום ראן של גונזאלס בתשיעי כפה שוויון.

שני הום ראנים בפתיחת האינינג העשירי, של אלטובה וקוראה, השלימו מהפך וקבעו 3:5 ליוסטון, אבל הדודג'רס המנוסים הראו אופי ועם הגב אל הקיר חזרו ל-5:5. פויג סיפק הום ראן, הרננדז חבט לימין ואיפשר לפורסיית להשיג ראן משלו, 5:5 והולכים לאינינג מספר 11.

הום ראן שכולו קלאץ' מצד ספרינגר היה שווה שתי נקודות לאסטרוס, עם מייבין מחכה בבסיס השני. הדודג'רס הצליחו לצמק עם הום ראן של קאלברסון, אבל זה לא הספיק לעוד קאמבק של המארחים, שכעת ינסו לגנוב לפחות משחק אחד מתוך שלושת הבאים ביוסטון.

A World Series game for the ages.



Astros even the series! pic.twitter.com/mSDh40AIJ4