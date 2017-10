 גווארדיולה התלונן על הכדור: זה לא מקובל 

מנצ'סטר סיטי הצליחה למנוע אתמול (שלישי) מבוכה, לאחר שעלתה לשלב הבא בגביע הליגה, אחרי דו קרב פנדלים מול וולבס (0:0 בתום הזמן החוקי). הגיבור של המשחק היה קלאודיו בראבו, שסיפק מספר הצלות גדולות. יחד עם זאת, מי שתפס את הכותרות לאחר המשחק היה דווקא הכדור, שמסתבר ולא התאים למעמד.

"זה פשוט לא מקובל לשחק עם כדור כזה ברמות הגבוהות", אמר מאמן סיטי, פפ גווארדיולה, בסיום המשחק, "הוא קל מדי וזז לכל מקום. זה פשוט לא כדור טוב. בלתי אפשר להבקיע ככה, ואני אומר את זה בגלל שניצחנו. אני לא מתרץ, כל השחקנים שלי אמרו: 'מה זה הדבר הזה?'".

"אני מצטער בשביל גביע הליגה, זה לא כדור למשחק תחרותי. זה שיווק, כסף, אני מבין, אבל זה לא מקובל". מאמן סיטי שיבח את השוער שלו, קלאודיו בראבו, שעצר 3 הזדמנויות מסוכנות של היריבה: "בלעדיו לא היינו עולים לשלב הבא. לא היה לו קל בעונה האחרונה, אבל הוא שוער ששייך לרמות הגבוהות".

המאמן הספרדי התייחס לעובדה שהצ'יליאני הפך להיות שוער שני, אחרי הגעתו של אדרסון תמורת 35 מיליון פאונד: "קלאודיו נמצא כאן כדי לשחק. הוא מקצוען וחייב להיות מוכן כל הזמן, אף פעם אי אפשר לדעת מה יקרה בכדורגל. לא פשוט לעלות במשחקים כאלה".

