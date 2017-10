 שמרו על הבית: 0:1 לדודג'רס בוורלד סירייס 

הלילה (בין שלישי לרביעי) נפתחה "הוורלד סירייס" בין הלוס אנג'לס דודג'רס ליוסטון אסטרוס. שתי הקבוצות נתקלו בגל חום משוגע ששם אותם במשחק עם כמעט 40 מעלות צלזיוס. קלייטון קרשאו, המגיש של הדודג'רס היה חם כמעט כמו האקלים וכיכב בניצחון 1:3 של המקומיים בדרך ל-0:1 בסדרה.

המגיש הצליח להשיג 11 סטרייק אאוט במהלך 7 אינינגים והיה לשחקן הראשון של הדודג'רס מאז 1965 שמגיע לנתונים שכאלה. כריס טיילור חבט את ההום ראן הראשון. מאוחר יותר הצליח אלכס ברגמן לחבוט גם הוא הום ראן והצליח לאזן ל-1:1 ולתת ליוסטון תקווה.

אינינג אחד לפני הסוף ג'סטין טרנר חבט הום ראן במהלכו הצליחו שני שחקנים מקומיים להשיג נקודות וקבעו את תוצאת הסיום. המשחק השני יערך גם הוא בל.א ויתקיים כבר הלילה.

