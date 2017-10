 בופון: "שצ'סני יכול להחליף אותי ביובה" 

בצל פרשיית אוהדי לאציו ואנה פרנק, המחזור העשירי בליגה האיטלקית יושלם מחר (רביעי) עם לא פחות מתשעה משחקים. במוקד, תפגוש את ספאל במטרה להיצמד לפסגה, בעוד תנסה להתאושש מאיבוד הנקודות הראשון שלה העונה כשתתארח אצל גנואה.

- ספאל (21:45)

אחרי ה-2:6 המוחץ על אודינזה בתחילת השבוע, הביאנקונרי צמצמו את הפער מנאפולי ואינטר. תקווה להמשיך במומנטום החיובי ולא אמורה להתקשות מול אחת הקבוצות החלשות בליגה, שניצחה פעם אחת בלבד העונה. מסימיליאנו אלגרי יחסר כמובן את מריו מנדז'וקיץ', שהורחק בניצחון על הזברות הקטנות כמו מדהי בנעטיה הפצוע.

President Agnelli and Giuseppe Marotta speak at the Shareholders’ Meeting press conference.



Read their thoughts: https://t.co/oysRYEvS7r pic.twitter.com/zJbmRdiCvb — JuventusFC (@juventusfcen) October 24, 2017

בכנס מחזיקי המניות של יובה, המנכ"ל, בפה מארוטה דיבר על הבעיות של הקבוצה שמתקשה לשחזר את היכולת משש השנים האחרונות: "לא טעינו בחלון ההעברות, רכשנו שחקנים צעירים, יש לנו התקפה טובה, אבל זה לא סוד שצריכים להשתפר בחלק האחורי. הסטטיסטיקה מראה שאי אפשר לנצח רק עם שחקנים צעירים".

בין כל זה, ביובנטוס ממשיכים להתעסק בעתידו של ג'יאנלואיג'י בופון. קפטן הביאנקונרי כבר הודיע כי יפרוש אחרי מונדיאל 2018, אבל לאחרונה דווח כי הוא עשוי להמשיך עונה נוספת בתור שוער מחליף. "אני לא חושב שיש משהו שאני יכול להוסיף או להפחית ממה שעשיתי בקריירה שלי עד כה", טען השוער האגדי אחרי הזכיה בתואר שוער השנה של פיפ"א. "הדרך היחידה בה אני יכול לעשות זאת, זה על ידי זכיה בליגת האלופות, אבל כשיש מאחוריי שוער כמו ווייצ'ך שצ'סני, הגיוני שאפנה את מקומי".

גנואה - (21:45)

מוליכת הטבלה איבדה נקודות ראשונות בליגה ב-0:0 מול אינטר, ותקווה לחזור למסלול הנצחונות, אחרי שני משחקים עקרים בכל המסגרות. מאוריסיו סארי מתכנן שני שינויים בלבד מהמשחק הקודם, כשוולאד קרישיקס יפתח במרכז ההגנה על חשבונו של ראול אלביול ועלי דיווארה יחליף את ג'ורג'יניו בקישור.

קייבו - (21:45)

הרוסונרי עמוסי הציפיות, מתקשים לספק את הסחורה וינסו לעצור את המפולת ורצף של ארבעה משחקים ללא ניצחון (שלושה הפסדים ותיקו). המארחת, לעומת זאת, מגיעה במומנטום חיובי של שישה משחקים ללא הפסד כשבאחרון היא גברה על היריבה העירונית הלאס ורונה 2:3.

מי שיחמיצו את ההתמודדות הם ג'אקומו בונאבנטורה הפצוע ולאונרדו בונוצ'י המורחק. וינצ'נזו מונטלה דיבר על מצבו של הבלם שעדיין לא ממש התאקלם במילאן: "אני יודע שהדברים לא הולכים כל כך טוב עכשיו, אבל בונוצ'י לא אמר מעולם שהוא יוותר על סרט הקפטן. אנחנו מתחילים למצוא איזון, עכשיו הגיע הזמן להשיג גם נקודות".

?? Coach @VMontella addressed the media ahead of #ChievoMilan. Read the pre-match press conference in full ???? https://t.co/zNkdEWJr3p pic.twitter.com/VtULkY7nds — AC Milan (@acmilan) October 24, 2017