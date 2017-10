 אקדוחנים צעירים: יוסטון ו-LA בקרב איתנים 

בווידאו: טופ 10 מסדרות הגמר של האמריקן ליג והנשיונל ליג

בפעם השנייה בהיסטוריה של המועדון, היוסטון אסטרוס בסדרת הגמר של ה-MLB - הוורלד סירייס, כשיתמודדו בקרב איתנים מול הלוס אנג׳לס דודג׳רס. המשחק הראשון בלוס אנג׳לס, 03:00 אור ליום רביעי.

כשהמאמן הראשי איי ג׳יי הינץ׳ תפס פיקוד על האסטרוס ב-2015, נפל בחלקו המזל להוביל את אחד הפרוייקטים המלהיבים של הבייסבול העכשווי. הינץ׳, שהיה תופס (קאצ׳ר) בינוני בשנותיו המעטות כשחקן, מחזיק בתואר ראשון בפסיכולוגיה מאוניברסיטת סטנפורד היוקרתית.

בעידן של סטטיסטיקות מתקדמות וחיפוש תמידי אחר יתרון - קטן ככל שיהיה - מול הקבוצות היריבות, טוען הינץ׳ שהאסטרוס עדיין מסתמכים הרבה על כימיה בחדר ההלבשה. כמובן, כשיש לך קבוצה שהורכבה בגאונות ע״י ההנהלה בראשות ג׳ף לוהנו, קל מאד לירות קלישאות חביבות לכל עבר. כך או כך, הינץ׳ הוביל את יוסטון השנה למאזן מצוין של 101 נצחונות מול 61 הפסדים.

יוסטון היא אחת הקבוצות המלהיבות ב-2017. האסטרוס בנויים על ליבה צעירה של שחקנים המתובלת בכמה רכישות איכותיות. שנות הבצורת של הקבוצה הובילו לבחירות דראפט גבוהות מאוד ומ-2011 החל הצוות של לוהנו לקבץ שחקנים בינלאומיים איכותיים ובחירות דראפט שהתפתחו יפה בחוות הגידול (בבייסבול יש מספר רב של סיבובי דראפט ובהם מאות רבות של בחירות; השחקנים שנבחרים מתחילים לטפס במעלה חמש הרמות השונות של ׳חוות הגידול׳ ומרביתם כלל לא מגיעים לרמה הגבוהה ביותר — המייג׳ור ליג).

ב-2011-12 הופיעו במדי האסטרוס לראשונה שני ילידי ונצואלה: שחקן הבסיס השני הנפלא חוסה אלטובה (2011) ושחקן כל-העמדות (כמעט) מרווין גונסאלס (2012). בדראפט 2011 בחרה יוסטון את הסנטרפילדר ג׳ורג׳ ספרינגר בסיבוב הראשון (בחירה מס׳ 11). ב-2012 היא לא פספסה עם הבחירה מס׳ 1 כשלקחה את השורטסטופ המצוין קרלוס קוראה והוסיפה את המגיש הפותח לאנס מקאלרס בבחירה מס׳ 41. לבסוף, שחקן הבסיס השלישי אלכס ברגמן (שנבחר ב-2015 בבחירה מס׳ 2 בדראפט) הצטרף בעונה שעברה גם הוא לקבוצה הבכירה.



ההתקפה של האסטרוס הייתה הטובה ביותר בבייסבול השנה, עם הכי הרבה נקודות (896) בעונה הרגילה. החבורה הצעירה מטקסס התמחתה בהנחתת כאבי ראש על המגישים היריבים. אבל בפלייאוף, ההתקפה האימתנית הזו קצת גמגמה, במיוחד בחמשת המשחקים הראשונים מול היאנקיס, סדרה שיוסטון ניצחה במשחק שביעי ומכריע אחרי שכבר פיגרה 3:2.

Jos? Altuve (5 this year) and Carlos Beltr?n (8 in 2004) are the only Astros players to hit 5 homers in a single postseason. pic.twitter.com/8l5ARx0Bo8