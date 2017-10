 וראטי: "הייתי משתגע הרבה לפני ניימאר" 

המשחק בין פאריס סן ז'רמן למארסיי הבטיח הרבה וקיים בענק. הקבוצה מהבירה פיגרה 2:1 עד לדקה ה-93, אז אדינסון קבאני שלח בעיטה חופשית נהדרת וקבע שוויון סופר דרמטי. ושחקניו עדיין ללא הפסד בליגה והם ממשיכים להסתכל עליה מלמעלה.

מי שכמובן גנב שוב את ההצגה, הפעם בהקשר שלילי, הוא שהורחק שלא בצדק אחרי שהוכשל פעמיים והגיב במיני דחיפה על אוקמפוס. "הוא ספג ארבע עבירות קשות משחקני ועדיין המשיך לשחק", הגן אמרי על הכוכב. "השופט היה צריך לחשוב על האדום יותר".

"הכרטיסים הללו לא הוגנים כלפיי . הוא תמיד רוצה לשחק. הוא לא תמדי חוטף כל כך הרבה מכות, אבל אם הוא יקבל את הטיפול הזה בכל משחק זה לא יהיה בסדר", המשיך אמרי. "אני חושב שכולם צריכים להגן על השחקנים הגדולים של כל קבוצה. משני הצדדים. גם דמיטרי פאייט הוא שחקן מעולה".

It wasn’t Neymar’s greatest night, but he did join some big names... ?? pic.twitter.com/X8O9bPBotT