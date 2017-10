 קלופ: "זאת בטוח לא ההגנה שאני מלמד" 

אם בליברפול חשבו שאחרי ה-0:7 מול מאריבור בליגת האלופות, דברים יתחילו להסתדר בצורה חיובית, אז אין ספק שזו הייתה טעות גדולה. המייטי רדס הובסו 4:1 על ידי טוטנהאם (צמד ובישול להארי קיין) במסגרת המחזור התשיעי של הפרמייר ליג, וזו לא רק התוצאה, אלא גם הדרך שבה הקבוצה הפסידה, כשההגנה שלה התפוררה שער אחר שער.

מנג'ר ליברפול, יורגן קלופ, שצריך לעמוד שבוע אחר שבוע ולהסביר מה לא עובד, שוב לא התחבא מאחוריי תירוצים: "קודם כל צריך להגיד - טוטנהאם נהדרת, קבוצה מעולה, שיחקה כדורגל מצוין. יחד עם זאת, כל הגולים שספגנו היו באשמתנו. אחרי ה-2:0 הצלחנו עוד איכשהו להבקיע, ואם היינו יורדים בפיגור למחצית, אז היה לנו סיכוי".

"למרות זאת, ספגנו לפני הירידה להפסקה ואז כבר אי אפשר היה לתקן". המנג'ר המשיך: "איבדנו ריכוז ואיבדנו כדורים. עשינו כל כך הרבה טעויות". הגרמני נשאל האם זו ההגנה עליה הוא עובד באימונים: "זאת האחריות שלי ב-100%. אני לא מלמד את ההגנה הזאת כמובן. היכולת הזאת לא קשורה לביטחון, אלא רק ללהיות מחוייב ומרוכז ב-100%. אתה לא יכול להגיע למשחק מול טוטנהאם כשאתה לא לגמרי בתוך זה, וכולם ראו את זה".

Most goals conceded away from home in the Premier League this season:



Liverpool (15)

Crystal Palace (12)

West Ham (11)

Stoke (11) pic.twitter.com/guo5HvMt1h — Squawka Football (@Squawka) 22 באוקטובר 2017

קלופ החליף את דיאן לוברן בדקה ה-30, אחרי שספגו שני שערים, ונשאל על כך: "אני באמת לא רוצה להאשים שחקנים בודדים, לוברן לא היה גרוע יותר מאחרים. רצינו לשנות דברים במשחק, ולנסות למצוא יציבות. יכולתי באותה מידה להוציא כל שחקן אחר".

מהעבר השני, מאוריסיו פוצ’טינו, היה מרוצה עד הגג: "אני מאוד מרוצה. השחקנים נתנו הכל ואני רוצה להגיד להם תודה. האוהדים היו נהדרים והיה משחק מדהים. המחצית הראשונה הייתה טובה מאוד ובמחצית השניה הבקענו רק שער אחד, אבל שלטנו במשחק".

על וומבלי: "הקבוצה מתחילה לבנות ביטחון בוומבלי. זה לוקח זמן, וחשוב לנו מאוד לגרום לוומבלי להרגיש כמו בית. אנחנו רוצים שזה יימשך". על מראדונה, שנכח במשחק: "דיברתי איתו לפני המשחק והיה מאוד מרגש. לא ראינו אחד השני הרבה זמן והיה כיף לראות שהוא הגיע, הוא הביא אנרגיה טובה וראה אותנו מנצחים".

Harry Kane's game by numbers vs. Liverpool:



7 shots

3 take-ons

3 fouls suffered

2 aerial duels won

2 goals

1 chances created

1 assist



?? pic.twitter.com/V44qhAopQY — Squawka Football (@Squawka) 22 באוקטובר 2017

בינתיים, רשת האינטרנט לא חסכה את הביקורת מליברפול וצחקה על קלופ וחניכיו, בעיקר על ההגנה:

?? After 9 games...



1. Man City - 25 Pts

2. Man Utd - 20 Pts

3. Spurs - 20 Pts

4. Chelsea - 16 Pts

5. Arsenal - 16 Pts

9. Liverpool - 13 Pts pic.twitter.com/S40dRXotnF — BigFootball (@BigFootballGB) 22 באוקטובר 2017