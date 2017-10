 "הקבוצה הטובה ניצחה. לא באנו לתת הכל" 

אחרי רצף של 8 משחקי ליגה בהם לא הפסידה, ובעיקר ניצחה, מנצ'סטר יונייטד ספגה הערב (שבת) הפסד ראשון העונה בפרמייר ליג, 2:1 דווקא להאדרספילד ואיבדה נקודות חשובות בקרבות הצמרת מול היריבה העירונית. מאמן השדים האדומים, ז'וזה מוריניו, כעס על היכולת של חניכיו ונראה מצוברח מאוד בסיום המשחק.

המאמן הפורטוגלי גם יודע שהייתה רק קבוצה אחת שהגיעו לה 3 הנקודות: "הקבוצה הטובה ביותר ניצחה, זה פשוט. היה להם יותר רצון ומוטיבציה מאיתנו לנצח, ומגיע להם קרדיט על כך. כולם באיצטדיון יכלו להרגיש כבר בדקות הראשונות איזו קבוצה באה לתת הכל ואיזו לא".



"אני מופתע מהיכולת שלנו, אבל זו המציאות", המשיך המאמן "אני צריך לנתח ולראות איך מתקדמים הלאה. עכשיו אפשר להגיד להאדרספילד כל הכבוד וזהו. אנחנו יודעים שכשאנחנו לא משחקים מול קבוצות שלא משחקות באירופה, אז להן יש יותר זמן להתכונן. אבל זה ממש לא תירוץ. התחלנו רע מאוד את המשחק וכשמתחילים ככה אז יש סבירות גבוהה יותר לטעות כמו שטעינו. הקבוצה שיחקה רע מאוד".

19 - Jose Mourinho has failed to win all 19 Premier League games when two goals behind (D1 L18). Glum. pic.twitter.com/E2kQi72k32