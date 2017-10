 דאולופאו: "מבחינתי השער היה חוקי" 

לא בדיוק הבריקה אמש (שבת), אבל בעזרת השופט הצליחה לגבור 0:2 על מלאגה בקאמפ נואו ולשמור על פער של 4 נקודות מוולנסיה ולעת עתה 8 ו-9 מריאל ואתלטיקו, בהתאמה.

המאמן ארנסטו ואלוורדה הכיר במאמץ שנדרש מקבוצתו לגרד את הניצחון: "המשחק הזה גבה מאיתנו מחיר, אבל יש לנו עוד שלוש נקודות. היו לנו פחות שטחים במחצית הראשונה".

"בעונה שעברה מלאגה הייתה קבוצה שחנקה את בארסה", הוסיף, "השער השני הרגיע אותנו למרות שכבר היו לנו מצבים קודמים להגדיל את היתרון".

0 - Malaga are the only side that Luis Suarez has failed to score against in La Liga (11 shots attempted in five games). Strange. pic.twitter.com/NluRf8jBUc