 זה רק נראה קל: 2:4 לצ'לסי על ווטפורד 

המון אוויר השתחרר היום (שבת) בצ'לסי. אחרי שני הפסדים רצופים בליגה האנגלית והשלישייה שספגה מרומא בתיקו 3 בליגת האלופות, הבלוז קיוו לחזור למסלול הניצחונות כשאירחו את ווטפורד המפתיעה לדרבי לונדוני, ורק אחרי מאבק עיקש גברו עליה 2:4 בסטמפורד ברידג'.

המשחק נפתח מצוין עבור האלופה וכעבור 12 דקות היא עלתה על לוח התוצאות. אדן הזאר, שכבש השבוע צמד אדיר מול האיטלקים, הוריד מסירה לאחור ופדרו המשיך בנגיעה קסומה לבין החיבורים של הורליו גומס.

אך אז הצרעות עקצו, פעמיים. שתי דקות בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה, עבדולאי דוקורה ניצל הרחקה רעה של דויד לואיז וכבש בנגיעה לפינה הקרובה של טיבו קורטואה. המומנטום נמשך גם בתחילת החצי השני, ואחר החמצה גדולה של ריצ'ארליסון, הגיעה מתפרצת קטלנית.

הפעם הברזילאי היה בתפקיד המבשל ורוברטו פריירה, שנותר לבד ברחבה, לא התבלבל מול קורטואה וכבש (49) את השני. אנטוניו קונטה התחיל להרגיש את הלחץ והכניס את מיצ'י באטשואי על חשבונו של אלברו מוראטה. 10 דקות בלבד אחרי שנכנס, החלוץ הבלגי השווה בנגיחה מצוינת לאחר הרמה של פדרו - 2:2.

הדרמה הגיעה לשיאה בדקה ה-87. ססאר אספיליקווטה עלה לעזרת ההתקפה וניצל הרמה חדה של וויליאן כדי לנגוח את שער הניצחון החשוב. עמוק בתוך תוספת הזמן, באטשואי ניצל טעות קשה בהגנה, השלים צמד אישי וסגר את הסיפור. בעקבות הניצחון, הבלוז עלו באופן זמני למקום הרביעי, כשבאמתחתם 16 נקודות. ווטפורד מצידה חמישית בטבלה עם 15.

