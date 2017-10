 "ריאל סיכמה על צירופו של כשרון ברזילאי" 

האם מצאה את הכוכב הבא שלה? לפי דיווח ב"אס", הבלאנקוס הגיעו לסיכום מילולי על צירופו של הבריזלאי אלאן דה סוזה. החלוץ בן ה-17 צפוי להצטרף לאלופת ספרד בקיץ 2018, כשייכנס ישירות לסגל הקסטייה.

כבר לפני חצי שנה פורסם כי ריאל מעוניינת בשירותיו של אלאן, שנמצא כעת עם נבחרת ברזיל במונדיאל עד גיל 17 בהודו. הבלאנקוס צפויים לשפוך את הסכום על סעיף השחרור שלו, שעומד על 50 מיליון יורו כדי לזכות בשירותיו.

אלאנזיניו, כפי שהוא מכונה בברזיל, הגיע לפלמייראס מסאו פאולו אחרי שדחה הצעה מאינטר. הפעם הראשונה שריאל מדריד נתקלה הייתה בגמר גביע העולם למועדונים עד 2017, שהסתיים בניצחון ספרדי בפנדלים.

Real Madrid have reached a verbal agreement to sign Brazil U17 starlet Alan from Palmeiras, per @diarioas pic.twitter.com/CG1mZFl1sC