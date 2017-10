 מוריניו או לוזון? "למה שלא נהיה שמחים?" 

בווידאו: ה-0:1 של יונייטד על בנפיקה

מנצ'סטר יונייטד חווה פתיחת עונה מצוינת מבחינת צבירת נקודות. היא מדורגת במקום השני בפרמייר-ליג, מרחק שתי נקודות בלבד ממנצ'סטר סיטי האימתנית ובליגת האלופות היא מושלמת אחרי שלושה משחקים, כשאתמול גברה 0:1 על בנפיקה באסטדיו דה לוז.

עם זאת, זה לא מפריע לפרשנים לבקר את סגנון המשחק של מוריניו, שקבוצתו ספגה רק שני שערים בשמונת המשחקים האחרונים, אבל גם הבקיעה רק אחד בשני האחרונים, כולל 0:0 בו ליברפול שלטה לאורך כמעט כל ההתמודדות.

"לא שאני קורא הרבה את התקשורת" התחיל מוריניו את דבריו במסיבת העיתונאים בדרך שלא הייתה מביישת כל מאמן אחר בליגת העל שלנו, "אבל כשאני קורא אותה, לא רק בזו האנגלית והפורטוגלית, אני מרגיש שלפעמים להגן כמו שצריך נתפס כפשע, אבל זה לא".

