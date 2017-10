 קונטה: "אנחנו חייבים להיות טובים יותר" 

הסיבוב הראשון בשלב הבתים של ליגת האלופות הגיע לסיומו עם 3:3 מלהיב בין צ'לסי לרומא. הבלוז כבר הובילו 0:2, האיטלקים השלימו מהפך אדיר, אבל אדן הזאר דאג להשאיר נקודה חשובה בסטמפורד ברידג'. אנטוניו קונטה וקבוצתו עדיין בפסגת בית 3, כשגם הג'ילארוסי בעמדה מצוינת להעפלה.

זאת הייתה הפעם הראשונה שקבוצה שמאמן קונטה סופגת שלושה שערים באלופות. "אי אפשר להגיד שאני מרוצה מהתוצאה ואני בהחלט לא חוזר הביתה שמח. לא אהבתי את הדרך בה שיחקנו בחלקים מהמשחק, אבל כשחזרנו לשיטה שלנו, דחפנו עמוק יותר, הגענו להזדמנויות והראנו יכולת טובה", ניתח מאמן הבלוז במסיבת העיתונאים לאחר המשחק. "ידענו שרומא קבוצה טובה, אבל ויתרנו על החזקת הכדור בקלות רבה מדי. מגיע להם קרדיט, אבל אנחנו חייבים להיות טובים יותר".

קונטה דיבר בנוסף על מכת הפציעות ורמז שהיא השפיעה על המשחק: "אני חייב להגן על השחקנים. אנחנו נאלצים להסתדר ללא אנגולו קאנטה, ויקטור מוזס ודני דרינקווטר. אני לא מחפש תירוצים, אלא שחקן הגנה שיכול לעזור לנו, אבל אני רוצה שהסגנון שלנו יישאר תמיד אותו הדבר. יש לנו רק שלושה חיסורים, אבל זה עדיין מקרה חירום מבחינתנו".

הזאר, כאמור, היה האיש שהציל את קונטה עם צמד חשוב. הבלגי אמר בסיום: "שמחתי לכבוש, אבל זה לא ממש משנה. מעדיף לשחק ולנצח. זה היה משחק טוב מאוד ותוצאה מצוינת עבור שתי הקבוצות. היינו צריכים לנצח, בגלל שהובלנו בבית. שיחקנו מול קבוצה חזקה מאוד".

