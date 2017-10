 דיווח חי, רבע 3: אשדוד - מכבי חיפה 34:66 

אחרי מסע המסורתי בארצות הברית בפתיחת העונה, מכבי חיפה חוזרת לזירה המקומית. בשעה זו, באיחור קל, היא עושה את הפרמיירה בליגה, אצל /באר טוביה במשחק הנעילה של המחזור השני (שידור ישיר ב-5LIVE)



מי שלא עמד לרשותו של עופר רחימי הוא לוק מרטינס, ששבר את שיניו במהלך המשחק מול יוטה. יש לציין כי הגארד, שהגיע הקיץ לקבוצה מהליגה המקסיקנית, סחב פציעה עוד קודם לכן.

מכבי חיפה הודחה מגביע המדינה בעונה שעברה בעקבות הפסד באשדוד, אבל בביקור האחרון שלה בהיכל הקריה הייתה אחראית לאחת הפתיחות החד-צדדיות של העונה, כאשר הובילה 2:18 במהלך הרבע הראשון ו-8:32 בתחילת הרבע השני. הדרומיים רדפו אחרי הירוקים עד לסיום אבל לא הצליחו לצמק לפחות מתשע נקודות (72:59 בסיום).

אשדוד פתחה את הליגה בשבוע שעבר עם הפסד חוץ מתסכל, 84:77 להפועל גלבוע/גליל לאחר הארכה. הצהובים הובילו במשך דקות ארוכות, כשהם מציגים שליטה אבסולוטית מתחת לסלים והגנה מצוינת, אבל הצפוניים ביצעו קאמבק מאוחר. אחד הגורמים להפסד היה אחוזי קליעה נמוכים מאוד מהקו, במיוחד ברגעי ההכרעה.

מהלך המשחק

אשדוד פתחה עם דייויד לורי, נמרוד לוי, ג'ראלד לי, קמרון לונג וטראוויס ווריק. אנחל רודריגס, ווילי וורקמן, וויל גרייבס, עוז בלייזר וברנדון בואומן בחמישייה של רחימי.

הירוקים פתחו את המשחק בטירוף עם ריצת 0:10 בשלוש הדקות הראשונות בניצוחם של וורקמן ורודריגס, לורי ולי הוליכו את אשדוד שהגיבה עם 0:11 מהיר ויתרון ראשון במשחק. הירוקים הרבו לאבד כדורים (חמישה איבודים בחמש דקות), וורקמן המשיך לבלוט והחזיר את היתרון מהעונשין. מכבי חיפה המשיכה לעשות את הנקודות שלה מהקו, בעוד ליי אפ של לי קבע 15:17 לאשדוד. הדרומיים המשיכו ללהוט, בעיקר מחוץ לקשת ושלשה גדולה של הנרי השלימה ריצת 2:10 וקבעה 17:27 צהוב בסיום הרבע.

אריאל, שעלה מהספסל, להט מחוץ לקשת ועם שתי שלשות סידר לדרומיים יתרון 15. לורי ולונג סיפקו גם הם יכולת טובה, דאנק של האחרון קבעה יתרון אדיר של 20 נקודות, ארצי צימק עם שתיים מהעונשין. לורי ולונג סיפקו גם הם יכולת טובה, דאנק של האחרון קבעה יתרון אדיר של 20 נקודות, ארצי צימק עם שתיים מהעונשין. חיפה הציגה יכולת נוראית וסיפקה שמונה נקודות בלבד בכל הרבע, כולל אחוזי קליעה רעים (2 מ-14 מחוץ לקשת, 5 מ-13 מהשדה). ליי אפ של לורי נתן יתרון 27 לאשדוד, רודריגס קלע מהעונשין וחתם את הרבע ב-25:51 לאשדוד.

