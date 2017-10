 קרע בכתף לגיא חיימוב שייעדר למשך כחודש 

ערב טוב לכולם אני יעשה קצת סדר בדברים. ביממה האחרונה אני שומע ורואה כל מיני שמועות והודעות שקריות חסרות כל בסיס. צר לי הדבר, אבל לשמחתי שום דבר מהשתיים אינו נוגע אליי . אציין עוד, שאותי באופן אישי זה לא מפתיע, שמועות היה לפני ושמועות יהיו אחרי. אז נכון, קיימות ספיקולציות כאלה ואחרות מאז פרשת החומרים האסורים שאני לא משחק. לצערי הרב, בדיוק באותו השבוע במשחק נגד הפועל חיפה מתחתי את שריר הכתף.המשכתי לשחק ולהתאמן עם כאבים כול החודש ורק אתמול אחרי החמרת מצבי הופנתי לבדיקת אולטרסאונד שאישרה את החשש בה התבשר לי שיש לי קרע חלקי בשריר. לצערי אאלץ להיות בתקופה הקרובה בטיפולים וחיזוקים , בתקווה לכמה שפחות זמן. כמה חשוב אהבת חינם,פרגון ,כבוד לאדם . אם נבחר להשקיע בזה יהיה טוב יותר עבור כולם . שמחה שלמה בריאות איתנה ?? #reusch #reuschgloves #nike #niketiempo #nikefootball

