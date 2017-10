 21:45: בארסה-אולימפיאקוס. ואלוודה: מרגש 

שלב הבתים של ליגת האלופות סוגר סיבוב ראשון, ובבית 4 העניינים ממשיכים להתחמם. הערב (רביעי, 21:45) תארח ברצלונה את אולימפיאקוס במטרה להישאר מושלמת, בעוד היריבה העיקרית שלה על המקום הראשון, , תפגוש את ספורטינג ליסבון למשחק לא פשוט בכלל.

אחרי איבוד הנקודות הראשון בליגה, הקטאלונים רוצים לחזור למסלול הניצחונות, אבל הם יחסרו את ג'ורדי אלבה שנפצע באימון. גם אלייש וידאל ותומאס ורמאלן נותרו מחוץ לסגל והצטרפו לראפיניה, ארדה טוראן ועוסמן דמבלה. עבור ארנסטו ואלוורדה מדובר במפגש מרגש במיוחד מול הקבוצה היוונית אותה אימן וזכה איתה בשלוש אליפויות. "זה מאוד מרגש לשחק נגדה, במיוחד כאשר נעשה את זה בבית שלה, באצטדיון בו נהניתי מאוד", אמר מאמן ברצלונה במסיבת העיתונאים.

ואלוורדה נשאל בנוסף על כדור הזהב ועל הסיכויים של ליאו מסי לזכות בו והבהיר: "כולם יודעים מי השחקן הטוב בעולם, ככה שהתואר הזה לא ממש מעניין אותי. אני יודע שמסי בטופ ולא משנה אם הוא יקבל כדור זהב, כסף או ארד".

"אני חייב לתאם את עצמי למועדון ולשחקנים שיש לי. זה שונה לחלוטין ממה שהיה לי באתלטיק. יש המון שחקנים שמגיע להם לשחק ואחרי אימון קשה עוד יותר לבחור את ההרכב", הבהיר בנוסף ואלוורדה והחמיא לסמואל אומטיטי: "הוא שחקן מאוד חשוב עבורנו ואנחנו מאוד שמחים שהוא איתנו. יש לו אגרסיביות, יכולת אווירית ויציאה לכדור. הוא עדיין צעיר ויכול לתת לנו המון".

אחרי הפסד בית ראשון בליגה מזה למעלה משנתיים, תארח מחר (רביעי) את ספורטינג ליסבון כשהיא צריכה גם להתאושש מנטאלית וגם להשיג 3 נקודות כדי לתפוס פול פוזישן, להימנע מתקלות נוספות בשלב הבתים ולא להיקלע למאבק צמוד עם הפורטוגלים על המקום השני בבית ד'.



ג'ורג'יו קייליני התייחס לבהלה בעקבות ההפסד ללאציו: "אנחנו צריכים להיות סבלניים, המטרה שלנו היא להיות במרוץ בכל המפעלים במרץ. הייתה לנו פתיחה טובה לעונה מלבד שני המשחקים האחרונים. תוצאות לא תלויות בשיטות טקטיות, זה היה סוף שבוע קשה אחרי פגרת הנבחרות".



הבלם הוסיף: "המטרה העיקרית שלנו היא לזכות באליפות. אנחנו יכולים להצליח בליגת האלופות אם נשחק היטב באיטליה. זה מפעל ספציפי שנצטרך לקחת בו צעד צעד. ייקח לי 5 דקות כדי להגיע לסיכום על חוזה חדש, כולל קפה. כרגע אני מרוכז בכר הדשא, אחר כך אחשוב על זה".לאונרדו בונוצ'י, שותפו למרכז ההגנה לשעבר, הפסיד לאינטר בדרבי הראשון שלו כשחקן מילאן. קייליני הביע תמיכה: "כולנו תומכים בו כאן. אנחנו ביחסים טובים מאוד איתו ובטוחים שהוא יחזור לעצמו, למרות שאנחנו מקווים שהוא יסיים אחרינו בטבלה".

אלגרי הרגיע את הרוחות: "אנחנו לא במשבר, לא צריכים להיכנס לדיכאון מהפסד ותיקו. צריכים לעבוד על הטעויות וחוסר הריכוז שלנו. זו תהיה עונה ארוכה ומאוד קשה. אנחנו יודעים שזה משחק קשה לעתיד שלנו במפעל ואסור לנו לעשות טעויות".



פאולו דיבאלה החמיץ פנדל בתוספת הזמן מול לאציו, המאמן שלו מגבה אותו: "כולם צריכים להיות יותר מאוזנים. לפני כמה שבועות אמרו שהוא מסי החדש, עכשיו שהוא החמיץ שני פנדלים הוא לא שווה כלום. הוא שחקן מדהים והתקופה הזו היא חלק מההתפתחות שלו. הוא כשיר ומוכן להגיב, הוא עדיין צעיר. אין שום דבר מוזר בכך שהוא עוד צריך להשתפר, זה חלק מהדרך שלו".