 "נצטרך להיות יותר אמיצים ברגעים החשובים" 

אחרי שלושה שבועות ומוקדמות מונדיאל, ליגת האלופות חוזרת. היום (שלישי, 21:45) ייצא לדרך המחזור השלישי בשלב הבתים, כשליברפול תפגוש את ומרואן קבהא. בבית 8 המרתק, תנסה להשיג ניצחון ראשון כשתתארח אצל אפואל ניקוסיה.

אחרי שתי תוצאות תיקו רצופות, מחפשת ניצחון ראשון בבתים מאז ספטמבר 2014, אז עשתה זאת מול לודוגורץ. בסגל המייטירדס להתמודדות אין שינויים מיוחדים, כשכל ה-18 שנכללו למשחק מול מנצ'סטר יונייטד נכנסו גם הפעם בתוספת דני וורד, אנדי רוברטסון ומרקו גרויץ'.

מי שיחזור לשער מול הוא לוריס קריוס, שפתח גם בשני המשחקים הקודמים באלופות. יורגן קלופ צפוי כמובן לפתוח עם רוברטו פירמינו, מוחמד סלאח ופיליפה קוטיניו, כשהמנג'ר מתלבט האם לשבץ את האחרון בקישור, מה שיגרום להצבתו של דניאל סטארידג' בהתקפה.

